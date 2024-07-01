От травм до триумфов

Эти люди обладают несгибаемой силой воли и невероятным стремлением к спортивным вершинам. На коврах они сражаются не только с соперниками, но и со своими собственными страхами. Впервые в Чувашии на базе спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова состоялся чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «самбо». Юные таланты, профессионалы и опытные ветераны из Москвы, Башкортостана, Дагестана, Волгоградской и Ульяновской областей, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев боролись за награды престижного турнира.

Чувашия имеет большой опыт проведения соревнований самого высокого уровня по адаптивному спорту. Практически каждый год в республику, как к себе на родину, приезжают ведущие легкоатлеты страны с поражением опорно-двигательного аппарата, а также слепые и слабовидящие. Главное, что соревнования для лиц с ограниченными возможностями в нашем регионе славятся высоким уровнем организации. Дебютный чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «самбо», бесспорно, выдержал заданную планку. Участники были сосредоточены только на борьбе друг с другом.

«Чувашия уделяет большое внимание развитию адаптивных видов спорта. Строятся новые спортивные объекты с доступной средой, открываются отделения в спортивных школах и ведется работа с тренерами. Мы будем развивать и популяризировать адаптивное самбо», — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров.

«Прекрасная организация турнира. Начиная от встречи спортсменов и заканчивая мелкими вопросами — все решалось оперативно и молниеносно. Очень приятна забота о нас, — обратил внимание Ислам Ибрагимов, старший тренер сборных России по спорту слепых в дисциплинах «самбо» и «дзюдо». — Я уверен, что с таким грамотным подходом совсем скоро у нас в строю будут борцы из Чувашии, которые достойно представят республику».

На разминке перед стартом основных поединков самбисты отрабатывали излюбленные приемы и приводили мышцы в тонус. Корреспонденту «СЧ» бросилась в глаза весомая разница в возрасте между соперниками, которая могла достигать 30-40 лет в одной весовой категории.

Несмотря на данный фактор, ветераны на коврах нередко выглядели намного лучше более молодых оппонентов.

Кстати Адаптивное самбо для слепых и слабовидящих отличается от обычной самообороны без оружия. Во-первых, участников поединка за руки к ковру ведет судья. Во-вторых, между спортсменами должен быть постоянный контакт (захват). Если самбисты его теряют, то рефери дает свисток, и их снова ставят в захват.

Несмотря на специфику соревнований, порой схватки держали в напряжении до последних секунд. Спортсмены изощрялись как могли — делали подсечки, шли в ноги и выполняли болевые приемы. Поединки проходили динамично. Одним из первых не выдержал накала борьбы в весовой категории 74 кг 21-летний Вадим Хасанов из Пермского края. В первой же схватке ему очень серьезно досталось — после чувствительного болевого приема от соперника Вадим получил травму (растяжение локтевой связки). И даже с повреждением пермяк не испугался, а совершил спортивный мини-подвиг, выйдя на второй поединок. Он снова проиграл, но зато получил огромное удовольствие от соревнований.

«Соревнования в Чувашии очень понравились — все на высшем уровне, — подчеркнул Вадим Хасанов. — Хоть я боролся с травмой, но во второй встрече я поменял стойку, и она выдалась лучше первой».

Пожалуй, одним из самых заметных участников состязаний стал 65-летний Зелимхан Суракатов из Дагестана. Зелимхан Магомедович, имея боевой вес 79 кг, на чемпионате России сражался в весовой категории до 90 кг. И с более крупными соперниками ему удалось выиграть две схватки из трех. Стоит сказать, что Зелимхан Суракатов — уникальный пример для подражания. Он активно выступает на соревнованиях по самбо и дзюдо более 20 лет и в его активе — серьезные достижения на турнирах самого высокого уровня. «Я постоянно занимаюсь спортом: пропустишь — уже чувствуется. Когда готовлюсь к самым статусным турнирам, то у меня за один день минимум три тренировки, — воодушевленно сказал Зелимхан Магомедович в интервью корреспонденту «СЧ». — Я в душе не чувствую себя на свой возраст — порхаю как бабочка. Борюсь на равных с более молодыми. Рекомендую всем заниматься спортом. За день я делаю 700 раз упражнение на пресс, а также два захода по 200 отжиманий. Если я не буду постоянно тренироваться, то уже не смогу чувствовать себя комфортно на ковре».

Делегация из Дагестана на чемпионате России оказалась одной из самых многочисленных. Для еще одного члена сборной республики, Шамиля Исаева, турнир складывался непросто, но при этом он выиграл «золото» в весе до 64 кг.

«Мне очень понравилось выступать на чувашском ковре — соревнования прошли на высоком уровне. Свое выступление оценил бы на три с плюсом по пятибалльной шкале — первые две схватки не очень получились, не настроился. А вот финальная дуэль в весе 64 кг хорошо удалась и я выиграл, — поделился впечатлениями Шамиль Исаев. — Такие старты очень сильно помогают социализироваться в обществе, нахожу общий язык с ребятами. Я не сижу дома, а занимаюсь любимым делом».

Зелимхан Суракатов (на фото справа) тактически правильно проводил свои схватки. Фото cap.ru

В жарких баталиях на ковре спортсмены не жалели друг друга. Фото автора