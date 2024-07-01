Для сельской глубинки

В Красночетайском округе строится офис врача общей практики.

Новое учреждение будет обслуживать чуть более тысячи человек — жителей села Штанаши и еще одиннадцати соседних деревень. Это самые отдаленные от Красночетайской районной больницы населенные пункты. Офис позволит сельчанам получать медицинскую помощь в шаговой доступности.

Сейчас подрядная организация занимается монтажом кровли и, как отмечает пресс-служба райбольницы, строители работают активно. Отделение врача общей практики возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оно будет оснащено современным оборудованием в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи.

«Очень радует, что развитию здравоохранения, особенно в последние годы, уделяется все больше внимания. Благодаря строительству таких офисов врача, как в Штанашах, появляется возможность организовать прием пациентов, проводить лечение и профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию. Кроме того, развитие телемедицины позволит получить консультацию любого специалиста как районной больницы, так и республиканской медицинской организации. При этом для пациента отпадет необходимость выезжать из села», — поделилась мнением участковый врач-терапевт Елена Матвеева.

Татьяна Смирнова

Новое здание медицинского офиса будет оснащено современным оборудованием. Фото cap.ru

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Публикуется в рамках проекта «Доступная медицина», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии