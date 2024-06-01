Платить людям надо вовремя, а зарплата не должна быть ниже МРОТ

По результатам рассмотрения 147 обращений граждан в Гострудинспекцию республики 718 работникам выплачена незаконно задержанная заработная плата в сумме более 29 млн рублей. Эти данные были приведены на совместном заседании межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты зарплаты, снижения неформальной занятости при Главе Чувашии.

Участники заседания обратили особое внимание на задолженность по зарплате МУП «Чистая вода» города Шумерли — руководители предприятия не выплатили 158 работникам 4,4 млн рублей. Надзорные органы вместе с исполнительными органами республики, конкурсными управляющими уже ведут работу по погашению образовавшейся задолженности.

«Это и другие предприятия, имеющие долги по зарплате, находятся в зоне внимания правительства Чувашии — их проблемы необходимо решать, защищать права людей, — подчеркнул Глава республики Олег Николаев. — Каждое ответственное лицо должно понимать стратегию своих действий, чтобы вывести деятельность предприятий–должников на нормальный режим работы. У нас есть задача перезагрузки деятельности МУПов, перечень тех, которые останутся, уже сформирован. Остальные будут переводиться в другой формат либо будут ликвидированы или прикреплены к действующим МУПам».

По итогам совместного заседания Олег Николаев поручил Минтруда совместно с Минэкономразвития до 15 августа проанализировать список организаций, выплачивающих заработную плату в размере ниже минимального размера оплаты труда.

Цифры и факты

Сейчас в списке должников по зарплате 17 организаций республики — они не выплатили 628 своим работникам 18,5 млн рублей