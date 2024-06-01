Экономия поможет отремонтировать дороги

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление о выделении дополнительных средств из Дорожного фонда для ремонта и обслуживания дорог республиканского и межмуниципального значения. На капитальный и текущий ремонт, а также на содержание дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта направят 109,7 млн рублей, в том числе 2,4 млн рублей из федерального бюджета.
За счет экономии, возникшей после подписания государственных контрактов, в план работ на 2024 год добавлены новые объекты для ремонта, включая опорную сеть региона, сообщает «Чувашинформ». Работы запланированы на участке дороги Чебоксары — Сурское протяженностью 1,55 км в Шумерлинском округе, а также на 12,8-километровом участке дороги Урмары — Ковали — Нурлаты в Урмарском округе.

Опубликовано: 27 июня 2024 г.


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