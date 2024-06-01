Экономия поможет отремонтировать дороги

Глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление о выделении дополнительных средств из Дорожного фонда для ремонта и обслуживания дорог республиканского и межмуниципального значения. На капитальный и текущий ремонт, а также на содержание дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта направят 109,7 млн рублей, в том числе 2,4 млн рублей из федерального бюджета.

За счет экономии, возникшей после подписания государственных контрактов, в план работ на 2024 год добавлены новые объекты для ремонта, включая опорную сеть региона, сообщает «Чувашинформ». Работы запланированы на участке дороги Чебоксары — Сурское протяженностью 1,55 км в Шумерлинском округе, а также на 12,8-километровом участке дороги Урмары — Ковали — Нурлаты в Урмарском округе.