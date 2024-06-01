Карнавал народов и посылки с хмелем

В июне в Гродно прошел фестиваль национальных культур, где было представлено и гостеприимное чувашское подворье

Песни на десятках языков, искрометные танцы, выставки, мастер-классы и шоу — три дня гостеприимная гродненская земля встречала гостей и участников XIV Республиканского фестиваля национальных культур. Этот уникальный фест стал демонстрацией богатейшего многонационального и культурного наследия Беларуси.

В этом году, пишет «Российская газета», фестиваль побил рекорды — около тысячи участников, представители более 30 национальностей знакомили со своей культурой и традициями. Впервые в празднике приняли участие аргентинцы, буряты, монголы, египтяне, камерунцы, нигерийцы и пакистанцы. Более двухсот тысяч человек посетили около ста фестивальных мероприятий.

Первые два дня фестиваля проходят в самом Гродно: улицы заполняются мастерами народного творчества, подворьями с национальной кухней, фотовыставками и развлекательными мероприятиями. В этом году лейтмотивом стала тема семьи и семейных ценностей. Красной нитью прошли мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Беларуси от фашизма. Музейные экспозиции были представлены под открытым небом.

Одним из самых зрелищных и любимых эпизодов праздника жители Гродно считают карнавальное шествие национальных диаспор (помните, когда-то такое в День республики радовало публику и в Чувашии — по главным улицам Чебоксар шли с песнями артисты «Родников России», Прим. ред.).

«Мы, жители Гродно, очень любим и ждем фестиваль, и дождь нам не помеха, — поделилась впечатлениями учитель белорусского языка и литературы Татьяна Дубонос. — Праздник с каждым годом становится все ярче, а участников все больше. Театрализованное шествие и национальные подворья — это изюминка нашего фестиваля. Люди приезжают, объединяются, показывают свои таланты, и это очень здорово».

Несмотря на ливень, тысячи людей собрались в центре города, чтобы быть в числе гостеприимных хозяев. Яркой, шумной колонной с песнями, танцами, улыбками представители национальных диаспор прошли под несмолкаемые аплодисменты и приветствия от площади Ленина до Советской, где состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Праздничный концерт и гулянья продолжились до поздней ночи…

Точками притяжения второго дня стали национальные подворья. В этом году их было девятнадцать. Национальные обряды, кухня, мастер-классы и выступления фольклорных артистов наполняли атмосферу праздника. Русское подворье — одно из самых любимых у гостей фестиваля. Песню «Матушка-земля» в исполнении Людмилы Сосинович из города Старые Дороги Минской области напевали многочисленные гости. Людмила родилась в Новосибирске и уже 27 лет проживает в Беларуси. «Я переехала в Беларусь в 1997 году. Вышла замуж, у меня двое деток: сын и дочь. Беларусь стала моим вторым домом, — рассказала Людмила. — Сейчас работаю во Дворце культуры города Старые Дороги руководителем детской вокальной студии «Джем» и взрослого ансамбля. Я уважаю русские и белорусские традиции, в нашем репертуаре песни на русском и на белорусском языках».

Чувашское подворье в гостеприимстве не уступает русскому. Директор городского Дома культуры города Ганцевичи Брестской области Ирина Гурская на фестивале, можно сказать, старожил. «Я сама родом из города Канаша Чувашии. В Беларусь меня привела любовь, вышла замуж за белоруса, вместе мы вырастили троих детей. Мой средний сын носит имя Олесь, — поделилась Ирина. — При нашем Доме культуры двадцать лет существует клуб национальных культур. Маленький городок Ганцевичи собрал тринадцать национальностей». По словам Ирины, фестиваль национальных культур в Беларуси любят все — он особенный и отличается от других своей атмосферой, искренностью и доброжелательностью. «Я представляла здесь национальную кухню, угощала домашним чувашским пивом и национальными пирогами, — рассказала она корреспонденту «РГ». — Отличаются пироги тем, что начинка у них очень неординарная — кубиком нарезанное мясо, лук, картофель, все это закреплено ячневой крупой. А для домашнего чувашского пива мои сестры присылают хмель, потому что, к сожалению, в Беларуси он не такой»…