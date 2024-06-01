Телеграмма для царя

Император Александр II в своих поездках по стране несколько раз приближался к границам современной Чувашии. В 1837 году еще в ранге цесаревича он совершил длительное путешествие по России и по пути из Сибири посетил Казань, где принял депутацию «из разноплеменных обитателей губернии», в которой, конечно же, находились и чуваши. В 1858 году вместе с женой, императрицей Марией Александровной, и дочерью Марией для ознакомления с работой по подготовке крестьянской реформы Александр II побывал в десяти губерниях, спустившись по Волге от Ярославля до Нижнего Новгорода.

«Мимо города Чебоксар»

В 1871 году царь-освободитель совершил путешествие к южным рубежам России — на Кавказ и в Крым, преодолев путь от Нижнего Новгорода до Астрахани по великой русской реке. Императора сопровождали сыновья — старший (наследник престола) Александр Александрович и третий Владимир Александрович. Свита Александра II состояла в основном из военных чинов и служащих Военно-походной Его Императорского Величества канцелярии в количестве 65 человек. По Волге члены царской семьи путешествовали на пассажирском пароходе «Цесаревна Мария» пароходного общества «Кавказ и Меркурий».

26 августа пароход с царским штандартом и товаро-пассажирский пароход сопровождения того же пароходного общества подошли к Чебоксарам и встали в виду города на якоря. Свидетель этого события священник Успенской церкви Александр Нелидов сделал в церковной летописи следующую запись: «Августа 26 числа на пароходе «Цесаревна» в сопровождении парохода «Спасский Затон» мимо города Чебоксар изволил проследовать вниз по Волге Его Императорское Величество государь Император Александр Николаевич с наследником цесаревичем Александром Александровичем и великим князем Владимиром Александровичем, приняв против города среди Волги от начальника здешней телеграфной станции адресованную на его имя телеграмму и вручив ему таковую ж от себя».

О какой телеграмме идет речь, неизвестно. Очевидно, она представляла большую важность, если потребовалось остановить пароход с царем. Поясним, что телеграф тогда был проводным, радиотелеграф изобрели только в 1895 году. К слову, в Чебоксарах телеграфная станция появилась в 1861-м. В описываемое время ее штат состоял из начальника, ревизора и сигналиста.

Зрители на берегу издалека наблюдали за происходящим. Наверняка в последующие дни начальник телеграфной станции бессчетное количество раз рассказывал любопытным, что видел на царском пароходе и что ему сказал государь.

В Казань царь прибыл на следующий день в десятом часу утра. Это значит, что его пароход сделал ночную стоянку ниже Чебоксар.

Император не ступил на чувашскую землю, но кое-кому из ее жителей удалось увидеть его в Казани. 27 августа Александр II провел прием «высших чинов военного и гражданского ведомств, дворянства и купечества», на котором чебоксарский городской голова (богатый купец Андрей Петрович Астраханцев) от имени горожан поднес ему хлеб-соль. Сообщалось, что городской голова Чебоксар приехал «по этому случаю с депутациею». Думаем, в нее входили гласные городской думы из именитых горожан. После приема император «благосклонно» принял хлеб-соль от волостных старшин, собравшихся со всех уездов Казанской губернии. Конечно, среди них были приехавшие из чувашских уездов. В тот же день августейшие гости посетили Казанскую крещено-татарскую школу, где присутствовали учителя и ученики чувашских и марийских школ. При появлении императора и великих князей учащиеся пропели тропарь «Спаси, Господи, люди твоя» на родных языках, в том числе чувашском. Думаем, участники приемов надолго запомнили встречу с царем и рассказывали о ней при случае.

Богадельни в память юбилея царского правления

В 1880 году широко отмечалось 25-летие царствования Александра II (напомним, он вступил на престол 19 февраля 1855 года). Из самых отдаленных концов страны, писал биограф царя-освободителя Сергей Татищев, «от всех сословий, учреждений и множества отдельных лиц неслись к обожаемому монарху теплые выражения любви, признательности, верноподданнической деятельности». Не остался в стороне и Чувашский край.

15 февраля гласные Чебоксарской городской думы посетили Введенский собор, принеся благодарственные молитвы о чудесном избавлении императора от смертельной опасности (речь идет о взрыве в Зимнем дворце, устроенном 5 февраля революционером Халтуриным). На следующий день состоялось заседание думы, на котором городской голова Андрей Астраханцев напомнил о предстоящем юбилее и предложил гласным решить, каким добрым делом увековечить его. Затем заседание прервалось на молебен во здравие царя. После него Астраханцев напомнил о неисполненном решении думы 1878 года о составлении архитектурного плана здания богадельни на 30 человек и сметы на ее строительство, предложив построить богадельню «для неимущих граждан» на средства города и частные пожертвования, наименовав ее «Александровской».

Гласные согласились и, желая показать горожанам пример «усердия в пользу бедных», собрали по подписке 678 рублей. Дума поручила городской управе решить все вопросы, связанные со строительством и регистрацией богадельни: сбором добровольных пожертвований, составлением архитектурного плана и сметы расходов, подготовкой проекта устава и получением почетного наименования в ознаменование 25-летия царствования Александра II. Тогда же казанскому губернатору направлено ходатайство думы об «испрошении» через министра внутренних дел высочайшего соизволения на наименование «устрояемой» богадельни «Александровской». В сентябре стало известно, что на доклад министра внутренних дел о ходатайстве чебоксарцев император «высочайше соизволил изъявить на сие свое согласие, повелев при этом благодарить Чебоксарскую городскую думу за ее верноподданнические чувства». Ответ был оглашен 2 октября на заседании думы, которая распорядилась подготовить план и проект сметы на строительство богадельни к следующему заседанию.

Дело со строительством затянулось из-за того, что губернский архитектор Иван Невинский сначала согласился подготовить проект, а затем отказался и вернул деньги. Только в ноябре 1881 года казанский техник Иван Семагин составил архитектурный проект двухэтажной богадельни на 30 кроватей, которая должна была быть построена на улице Благовещенской. Но к тому времени Александра II не стало, здание не построили. И богадельня на пять мужчин и пять женщин, открытая в 1880 году в отремонтированном двухэтажном полукаменном флигеле упраздненного приходского мужского училища, почетного названия не получила.

В Цивильске в память юбилея городская дума также решила открыть богадельню для неимущих и престарелых горожан. Но дело не заладилось и здесь: в 1880–1881 годах прошло несколько торгов на строительство здания, на которые никто не явился. Зато в Цивильске с 1866 года существовал общественный сад — его называли Александровским, потому что цветы здесь были посажены в форме вензелевого изображения имени Александра II.

19 февраля 1880 года в Цивильске прошел празднично. В церквах звонили колокола, вечером на всех улицах горели общественные фонари, многие здания иллюминовали. Общественный городской дом (городского самоуправления) был «залит огнями»: в окнах установлены пирамиды из свеч, на балконе, выходящем на площадь, — «вензель имен их Императорских величеств» с надписью «XXV-летие», по сторонам которого «блистали» звезды из стаканчиков. Хор певчих из учеников уездного училища при открытых дверях на балкон несколько раз исполнил народный гимн «Боже, царя храни», а на площади его повторили «солдаты-песенники» местной команды. У здания собралась многочисленная публика, которая «осталась очень довольна удавшемуся торжеству». Не подвела и погода: если накануне вьюжило, то в день праздника небо прояснилось, «и к вечеру была совершенная тишина».

Память о царе-освободителе

1 марта 1881 года Александр II был убит народовольцами, на престол взошел Александр III. На следующий день в Введенском соборе Чебоксар прошла панихида по усопшему государю, после которой горожане приняли присягу на верноподданство новому. Присягали и в других приходских церквах. 3 марта в городской управе при большом стечении народа священник Успенской церкви Павел Невзоров отслужил панихиду по Александру II и произнес речь, заклеймив убийц и выразив уверенность, что Россия долго не забудет о великих делах царя-освободителя. К слову, в декабре того же года крестьяне Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда на волостном сходе решили приобрести серебряную икону святого Александра Невского и ею исправлять панихиды в честь Александра II дважды в год: 30 августа (в день его тезоименитства) и 1 марта.

В 1889 году Чебоксарское земское собрание пожертвовало на сооружение в Казани памятника императору Александру II одну тысячу рублей с уплатой в два года, за что получило письменную признательность от комитета по сооружению памятника. Он был открыт в 1895-м. Позднее памятники царю-освободителю появились и на территории Чувашии: в Алатыре, селе Трехизб-Шемурша Буинского уезда Симбирской губернии, селах Асакасы и Большая Шатьма Ядринского уезда Казанской губернии. Простояли они недолго: после октября 1917 года их снесли как символы царизма.

Юрий Гусаров

Император Александр II с сыновьями Александром, Владимиром и Алексеем. Фото середины 1860-х годов.