Площадки акции «Тотальный диктант» приняли более 600 любителей русского языка

Большинство участников собрались в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова. Это люди разного возраста – от студентов до пенсионеров. В одной из аудиторий текст читал ректор вуза Андрей Александров – в такой роли он попробовал себя впервые. В этот раз у акции, которая проходит не только по всей России, но за и рубежом – 20-летний юбилей. В Чувашии «Тотальный диктант» писали в 12-й раз. И многие – не впервые.

«И каждый раз четверка! В общем-то тоже неплохая отметка, но хочется ведь и улучшить результат, — говорит Татьяна Смирнова, математик по образованию. – Всегда готовилась, перед акцией ходила на подготовительные курсы в университет. В этом году не получилось. Поэтому и сейчас на пятерку не надеюсь. В орфографии уверена, а вот в пунктуации не совсем».

В этом году автором текста для «Тотального диктанта» стала Анна Матвеева – современная российская писательница и журналист из Екатеринбурга. В Чувашии писали его третью часть под названием «Правда или желание». Текст про бабушкин дневник наводит на философские размышления: насколько человек готов предстать перед окружающими самим собой, настоящим? Но о глубинных смыслах отрывка участники, вероятно, подумают позже. В аудитории главное – избежать ошибок при написании.

Впереди у экспертов – проверка работ этого года. После 25 апреля участники смогут узнать свои результаты. Региональный координатор проекта Андрей Обжогин надеется, что отличников будет много. В прошлом году в республике 31 человек справился с заданием на пять.