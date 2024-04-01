На ВДХН подписано соглашение о развитии в республике сквоша

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня на стенде Чувашии на ВДНХ было подписано соглашение между республиканским Министерством спорта и Федерацией сквоша России о развитии этого игрового вида спорта на территории региона. Кстати, в рамках работы отраслевого министерства на выставке-форуме «Россия» уже проходили мастер-классы по сквошу для ветеранов и участников специальной военной операции с применением современных цифровых технологий. «Это отличный инструмент реабилитации», — отмечают в Минспорта Чувашии. По мнению экспертов, сквош является одним из популярных и стремительно развивающихся видов спорта в России и мире. А в 2028 году он впервые будет представлен в программе летних Олимпийских игр.

Опубликовано: 20:33 18 Апрель 2024 г.


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