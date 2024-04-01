Едва восстановив водительские права, мужчина понесся навстречу новому наказанию

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За полгода с момента возвращения прав лихач во второй раз попадается на грубом нарушении. Чтобы не «спалиться», водитель с признаками опьянения не столько дул в алкотестер, сколько старался удержать дыхание. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Сплошные нарушения

Водителя «четырнадцатой» сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии остановили на трассе за серьезное нарушение — выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, через сплошную линию разметки. При оформлении материала выяснилось, что несколько месяцев назад житель Мариинско-Посадского округа был застигнут экипажем Госавтоинспекции территориального органа внутренних дел при аналогичном запрещенном маневре. За постоянное лихачество на дороге закон наказывает сурово — лишением водительского удостоверения, что сейчас и грозит сельскому «гонщику».

Старший инспектор ОГИБДД ОМВД России «Мариинско-Посадский» Сергей Игнатьев, надо сказать, был удивлен, что этому нарушителю вообще приходится напоминать правила. Прошло не так много времени, как автолюбитель восстановил права после того, как потерял их на три года за нетрезвое вождение и незаконное использование «крякалки» на машине. Причем, устроил целое преставление во время проверки на алкотестере. Напрягаясь изо всех сил и раздувая щеки, никак не мог выдохнуть воздух в трубочку прибора. Когда стражам дорог надоело наблюдать за попытками «артиста» задержать дыхание, его препроводили в наркологию. Там он, как и предполагалось, отказался от медицинского освидетельствования. Но полицейские не ожидали, что после штрафа и столь длительного отстранения от руля лихач сразу же помчится навстречу новым санкциям…

Опубликовано: 19:59 18 Апрель 2024 г.


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