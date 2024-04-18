Звезда погасла…

Невосполнимая потеря для Чувашской Республики. 16 апреля в возрасте 57 лет ушел из жизни Владимир Андреев — заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпиады в Сиднее в спортивной ходьбе на 20 км и постоянный участник легкоатлетических эстафет «СЧ».

Вчера родные и близкие Владимира Васильевича, а также коллеги и поклонники его таланта почтили память выдающегося земляка. Владимир Андреев родился и вырос в деревне Яманчурино Яльчикского района. За спортивную карьеру прославленный атлет становился чемпионом СССР и России, серебряным призером чемпионата мира и обладателем «бронзы» чемпионата Европы, победителем и призером кубков мира и Европы. Владимир Васильевич выступал на трех Олимпиадах (1992, 2000 и 2004 годы) и, как мы уже упоминали, завоевал бронзовую медаль на играх в 2000-м.

С огромным удовольствием Владимир Андреев участвовал в легкоатлетических эстафетах «СЧ». «На эстафету «Советской Чувашии» я хожу, как на праздник. Это место, где можно увидеть старых друзей, с кем раньше тренировался, встретить даже тех людей, кого не видел по шесть-семь лет», — делился воспоминаниями Владимир Андреев.

За успехи в спорте Владимир Васильевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». В 2002 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики».