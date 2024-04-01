Округа и города Чувашии расскажут о себе на ВДНХ

Муниципалитеты сменяют министерства

Выставка-форум «Россия» открылась в ноябре прошлого года и успешно продолжается по сей день. Чувашия в числе других регионов показывает себя интересным и самобытным краем, который своими свершениями делает нашу страну сильной и независимой. Завершится выставка 8 июля, и нам еще есть что показать. На днях Глава республики Олег Николаев провел совещание с министрами и кураторами экспозиции, на котором подвели промежуточные итоги работы стенда Чувашии на ВДНХ и обсудили, чем еще удивить россиян.

Лучшие из лучших

Первое, на что обратил внимание Олег Николаев, — проделана большая работа. За прошедшие месяцы программа экспозиции республики менялась восемь раз. На выставке каждое министерство в течение 24 недель организовывало мастер-классы и развлекательную программу. Свои достижения представили отрасли здравоохранения, сельского хозяйства, образования, культуры, промышленности, строительства, транспорта, цифрового развития, спорта. Теперь такую возможность получат десять муниципалитетов.

«Наша задача — усиливать присутствие республики и насыщать содержание ее экспозиции вплоть до завершения работы. Надо представить наши сильные и уникальные стороны — хмель, электротехнику, тракторы. Работу на выставке продолжат наши муниципалитеты, которые более детально расскажут о достижениях и достопримечательностях Чувашии», — сказал Олег Николаев.

В число тех, кому выпала честь представлять регион, попали Батыревский, Алатырский, Цивильский, Мариинско-Посадский, Козловский, Ядринский, Вурнарский округа, города Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь.

Для Алатыря фактором исторической самобытности станет известный русский образ «Звезда — камень Алатырь», для Цивильска — Тихвинская ярмарка. Мариинско-Посадский округ расскажет о посещении Екатериной II Государевой горы и о дважды Герое Советского Союза, космонавте № 3 Андрияне Николаеве.

Одним из ключевых событий станет момент, посвященный празднованию в этом году 555-летия столицы Чувашии — города Чебоксары.

При этом Олег Николаев попросил не сбавлять набранный темп, чтобы финишную прямую провести интенсивно, не утратив высоких позиций, которых добились за время проведения выставки. И тут же привел несколько фактов, подтверждающих наши большие результаты. Так, на протяжении всех прошедших месяцев республика стабильно входит в пятерку лучших экспозиций во всех 11 номинациях голосования, включая главную — «Лучшая из лучших». Всего в интерактивах, мастер-классах и иммерсивных мероприятиях, организованных республикой, приняли участие свыше 200 тыс. человек.

Помимо прочего, наша экспозиция была награждена за лучший образ экспозиции на выставке «Россия». А независимые маркетологи внесли ее за продуманность и целостность продвижения региона в число трех лучших по технологии CJM, или «Карте пути клиента». Говорил об этом Глава с гордостью.

Возможности для муниципалитетов

«Мы сделали проекты, которые не повторили другие регионы, — взяла слово депутат Госдумы России Алла Салаева. — Например, в рамках Дня Чувашии на ВДНХ провели федеральный круглый стол по развитию туризма. Что еще очень важно — на выставку мы приглашали детей из республики и в каникулярные дни, и в качестве поощрения за их достижения в учебе». Алла Леонидовна также выразила уверенность в том, что муниципалитеты достойно примут эстафету от министерств и не понизят планку достигнутых успехов.

Вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков, курирующий проект экспозиции на выставке, высоко отозвался о работе команд органов исполнительной власти республики. «Спустя пять месяцев мы в числе пяти регионов, которые продолжают регулярную и системную ротацию оформления и наполнения экспозиции», — подчеркнул Ладыков, в частности.

По мнению полпреда, предстоящие дни на выставке — прекрасная возможность для муниципалитетов продемонстрировать свой туристический и промышленный потенциал, привлечь гостей и повысить узнаваемость городов и округов республики.

Что мы знаем о Чувашии?

Своим отношением к выставке, а оно на деле выражается полной самоотдачей проекту, поделился и режиссер экспозиции Артем Чубуков, который скромно назвал себя «простым подрядчиком». «Мы работаем семь дней в неделю, в среднем по 12 часов, уже больше пяти месяцев. Единственный выходной день выпал на первое января. Трудолюбие, как известно, характерная черта чувашей», — рассказал Чубуков, отметив, что это большая честь представлять Чувашию на самой крупной выставке в мире. Говоря о целях экспозиции, он выделил одну, но главную: «Для нас было важно ответить на вопрос: что мы готовы простым и понятным языком рассказать о себе жителям нашей страны?» Именно с этим связан еще один проект, который Артем Чубуков представил на совещании. Речь идет об альманахе «Что вы знаете о Чувашии?», который был издан газетой «Советская Чувашия».

«Когда мы встречаемся с жителями других регионов, важно рассказать короткие истории о том, чем замечательна и чем гордится Чувашия. Поэтому мы отобрали сорок различных фактов о республике и упаковали их в единый альманах. Надеемся, что он станет базисным для других материалов о Чувашии и сослужит нам хорошую службу», — сказал Чубуков.

Не успел режиссер закончить рассказ о красочном и информативном альманахе, как многие министры с головой погрузились в чтение. И, кажется, оно их увлекло: чиновники не просто пробегали глазами по глянцевым страницам издания, а внимательно, строку за строкой, изучали его содержание.

ПОДРОБНОСТИ

Библиотека фактов о родной республике

Альманах «Что вы знаете о Чувашии?», изданный по заказу Агентства инвестиционного развития редакцией газеты «Советская Чувашия», собрал в себе «библиотеку фактов» о нашем регионе. Для составления выбрали восемь основных тем: «Туризм», «Здравоохранение и социальная защита», «Образование», «Культура», «Сельское хозяйство и экология», «Промышленность», «Цифровое развитие и киберспорт», «Строительство и транспорт». Каждое направление дополнили пятью историями, связанными с Чувашией.

Трудности возникли на этапе отбора: редколлегия понимала, что интересных фактов тысячи, а в сборник попадут только сорок. Журналисты обратились к архиву «СЧ», где за 107-летнюю историю газеты собралось огромное количество публикаций и фотографий. Без споров не обошлось, но в итоге с фактами-победителями определились.

Для издания выбрали единый стиль повествования — такой, чтобы 20-летнему москвичу (условно) было понятно, почему необходимо проехать или пролететь более 600 километров восточнее Садового кольца и лично убедиться в гостеприимности Чувашии, уникальности ее истории и культуры.

Над альманахом при поддержке Артема Чубукова работала творческая группа редакции газеты «Советская Чувашия» и дизайнера Дарьи Степановой.

Валерий Львов