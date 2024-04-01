На этой неделе в столице Чувашии начались репетиции парада Победы

Первая из них прошла в понедельник, вторая в среду. Свое строевое мастерство будущие участники парада оттачивали на площадке перед старым Домом правительства. Впереди — еще несколько таких тренировок, сообщили в Военном комиссариате Чувашии, отвечающем за торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона. Кстати, 9 Мая обязательно будет на параде и историческая военная техника, но пока репетиции проходят без нее.