На этой неделе в столице Чувашии начались репетиции парада Победы

Первая из них прошла в понедельник, вторая в среду. Свое строевое мастерство будущие участники парада оттачивали на площадке перед старым Домом правительства. Впереди — еще несколько таких тренировок, сообщили в Военном комиссариате Чувашии, отвечающем за торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона. Кстати, 9 Мая обязательно будет на параде и историческая военная техника, но пока репетиции проходят без нее.
Опубликовано: 22:03 17 Апрель 2024 г.
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