Китай выбирает чувашское

С начала года агропром Чувашии экспортировал больше 6 тыс. тонн продукции. Об этом было сообщено в Минсельхозе на подведении итогов внешнеэкономической деятельности за первый квартал. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, несмотря на санкции, аграрии и переработчики продолжают добиваться достойных результатов работы. Самыми востребованными видами продукции региона в других странах являются мясо птицы, кондитерские изделия, масличные культуры, семена вики, картофель, лук-севок. Главным потребителем чувашских товаров остается Китай с долей 41,3% от общего объема экспорта. Следом идут Азербайджан (8,4%), Беларусь (7,3%), Польша (6,9%) и Таджикистан (6,1%).