Россельхознадзор выявил в Чебоксарах не допущенные к продаже семена овощей

Пакетики с сюрпризом

«Ручей фиолетовой собаки», «Пень», «Лось», «Мамонтенок», «Пухляш», «Кулема», «Феня», «Алтайский мясистый», «Трюфель красный», «Яблочный», «Бочата», «Запуняка» — все это замысловатые названия сортов семян томата. Продавались они в красочных ярких пакетиках в чебоксарском торговом центре «Сезонник» до тех пор, пока сюда с проверкой не явились инспекторы Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике. Как оказалось, этот материал не прошел необходимые испытания и не включен в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию. То же самое касается обнаруженных на прилавке семян редиса «Окрошечный», арбуза «Алый сахар», «Желтый император», кабачка «Паста карбонара», патиссона «Грошик», тыквы «Каравай», «Лесной орех», огурца корнишона «Мишка на севере», капусты белокочанной «Три богатыря». Собственнику продукции объявлено предостережение.