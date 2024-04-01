Земляки встанут в хоровод у фонтана

С ВДНХ Чувашия не расстанется еще долго. И рассказывать о своих традициях и достижениях будет не только в павильоне. 15 июня на главной выставке страны пройдет Всечувашский Акатуй.

Подготовка к большому празднику уже началась. На этой неделе на заседании рабочей группы обсудили программу Акатуя и оргвопросы по его подготовке и проведению. Программа ожидается интересной, насыщенной, с национальным колоритом — гостей встретят анимационные площадки, выставки и мастер-классы от народных умельцев. С национальными обрядами, например, с чувашской свадьбой, познакомят театрализованные постановки. А хоровод возле фонтана Дружбы народов объединит наших земляков из разных регионов России.

«Решение о проведении Акатуя на ВДНХ мы приняли совместно с Главой Чувашии и членами рабочей группы, согласовали его с дирекцией выставки», — сообщил вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков. И поблагодарил генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталью Виртуозову за поддержку главного праздника, который объединяет уроженцев Чувашии со всех уголков страны.

Напомним

В прошлом году площадкой для Всечувашского Акатуя в Москве стал парк «Сокольники». Состоялся праздник 1 июля и собрал около 15 тысяч гостей.