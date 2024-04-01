Потребительский спрос в Чувашии за прошлый год вырос на 6,2%

Чувашия находится на 32 позиции по данным РИА Рейтинг по уровню изменения потребительского спроса за 2023 год с показателем 6,2%.

Самый большой рост отмечался в Республике Ингушетия — на 17,2%. Хорошие результаты и у Тюменской области. Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Республика Адыгея и Ставропольский край. Так, в Ингушетии и в Ставрополье значительно увеличились траты на товары, кафе и рестораны. В Адыгее был хороший спрос на товары и услуги. У потребителей Тюменской области самой востребованной оказалась розничная торговля.

Негативная динамика, согласно расчетам РИА Рейтинг, наблюдалась в Ненецком автономном округе и в Брянской области. Например, в первом регионе траты на услуги снизились за год на 11%, а во втором — розничная торговля упала на 2,4%.