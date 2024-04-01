В филармонии впервые выступит гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко

Вчера — в космосе, завтра — в Чебоксарах

В 2005 году он принял участие в программе «Секстет Пьера Ришара и звезды российского джаза», где выходил на подмостки вместе со знаменитым актером и его сыновьями-джазистами. Затем наряду с Рудольфом Шенкером, основателем легендарной рок-группы «Scorpions», был приглашен в интернациональное жюри конкурса «Battle Of The Bands»…

Все это — про обладателя множества престижных премий, медалей и дипломов Романа Мирошниченко. Завтра, 17 апреля, известный гитарист-виртуоз даст концерт в Чувашской государственной филармонии.

«Роман Мирошниченко — уникальный российский исполнитель, которым мы можем гордиться, о нем знает весь мир. Гитара в России — это душа. Сегодня мы увидели и услышали ее лучшее проявление», — отметила генеральный директор Международной выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова, лично посетившая выступление солиста на ВДНХ.

В Чебоксарах именитый гость исполнит программу «Эволюция», созданную совместно с музыкантами Камерного струнного оркестра Владимирской филармонии при поддержке Министерства культуры Владимирской области. «Для тех, кто не может определиться с выбором, есть вариант в стиле «все, везде и сразу», — говорит Роман. — Мы продемонстрируем, как эволюционировала музыка, и насколько органично могут переплетаться между собой совершенно разные, казалось бы, жанры. За один вечер вы услышите и русскую классику — Чайковского, Римского-Корсакова и Хачатуряна, и мощные гитарные запилы, и абстрактный джаз».

А будут еще обжигающие ритмы фламенко и аргентинского танго Астора Пьяццоллы, пряная светотень блюзовых гармоний и авторские композиции ведущих гитаристов современности — Джеффа Бека, Гэри Мура и Стива Вая. «Вишенкой на торте» станет музыка самого Романа Мирошниченко, которая, кстати, звучала не только на Земле, но и в космосе. В 2012 году, во время визита в Звездный городок, летчики-космонавты вручили артисту диплом имени Юрия Гагарина и предложили отправить сборник его лучших записей на орбитальную станцию с ближайшим запуском.

СПРАВКА «СЧ»

Роман Мирошниченко — действующий член Национальной академии искусства и науки звукозаписи, определяющей номинантов и лауреатов премии «Грэмми». На его счету свыше 500 выступлений в Европе, Азии, США и многочисленных городах России. Весной 2022 года он назначен на должность советника по культуре губернатора Владимирской области, а также входит в дирекцию крупнейшего в Европе фестиваля гитарной музыки «Мир гитары».