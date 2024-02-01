Благодаря новому сервису ФНС бизнесу стало проще оформить электронную подпись

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга реализована ФНС России и Центром Биометрических Технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн».

Оформить КЭП могут руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели.

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется:

• подтверждённая учётная запись на портале госуслуг;

• подтверждённая регистрация в Единой биометрической системе. Её можно зарегистрировать в банке из списка;

• компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;

• сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Организации — в разделе «Юридические лица» – «Личный кабинет» – «Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС», индивидуальные предприниматели — в «Личном кабинете налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы» — «Получение КЭП» — «Получить сертификат ЭП» — «Дистанционно с использованием биометрии». Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.

В процессе оформления подписи пользователю необходимо:

1. Авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС;

2. Проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата;

3. Сформировать ключи электронный подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым — записать сертификат на электронный носитель (токен).

Весь процесс занимает несколько минут.