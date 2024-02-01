Планерка Главы: приватизация пополняет казну, ремонт лифтов — с подъемом

Доходы от реализации госимущества в 2023 году в республике составили 37 млн рублей. Об этом доложил на еженедельном правительственном совещании под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Бельцов.

Один из главных источников — доходы от приватизации путем продажи объектов, предназначенных для данной процедуры. Это принесло в бюджет более 10 млн рублей. Реализация имущества, не включенного в план приватизации, дала около 16 млн. Есть также прочие поступления в сумме более 9 млн рублей, сказал Бельцов в своем докладе.

С учетом изменений в приватизационный план были включены четыре позиции, в том числе три земельных участка, 21 объект недвижимости. Вне программы приватизации на реализацию было выставлено более 500 единиц имущества, 156 из них продано. Приватизация проходит открыто и прозрачно, заверил докладчик, вся документация размещается на официальном сайте. В течение 2023 года в торгах участвовали более 1200 претендентов на покупки — в среднем по восемь на каждую приватизационную сделку. Эти показатели заметно выше уровня 2022 года.

Прогнозный план приватизации на 2024 год и на период 2025-2026 годов утвержден правительством. В нем уже пять позиций имущества. Вносятся коррективы по предложениям отраслевых министерств. Поступают обращения от бизнес-субъектов на предоставление права выкупа арендуемого имущества. Ожидаемые доходы от реализации прогнозируются в сумме 20 млн рублей. На торги уже выставлены 32 объекта: 10 из них проданы. На начало февраля в бюджет поступило 1,6 млн рублей.

Михаил Ноздряков отметил актуальность пополнения бюджета доходами от приватизации. При подготовке приватизационных планов надо обращать внимание на эффективность реализации госимущества, сказал он.

О ходе реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики, в 2023 году и задачах на 2024 год рассказала генеральный директор НКО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Светлана Баранова. На период 2021–2023 годов был предусмотрен капремонт 580 домов, в которых проживает около 33 тыс. семей. Общий объем финансирования — 3,4 млрд рублей. В том числе в 2023 году намечалось провести работы в 206 домах на сумму 1,5 млрд рублей. По итогам года в 193 домах ремонт выполнен в полном объеме. План на 2024-й выше прошлогоднего — 424 дома на сумму 2,1 млрд рублей: в частности, предусмотрено обновление 136 кровель, четырех фасадов.

Отдельно Баранова остановилась на лифтах. Первоначально планировалось заменить 74 подъемника, но по факту удалось — 89 в 30 домах на сумму 199 млн рублей. В 2024 году должны заменить 131 лифт.

Острым остается вопрос собираемости взносов на капремонт. На конец минувшего года сумма долга составила более 608 млн рублей. По словам руководителя фонда, претензионная работа ведется, но ее надо усилить.

Цифра 608,7 млн рублей на конец 2023 года составили долги по взносам на капремонт домов в республике

Михаил Ноздряков обратил внимание на скромные показатели взыскания долгов по взносам в судебном порядке. Светлана Баранова объяснила это нехваткой в штате юристов и ограничением доступа в базы Росреестра.