Пьяный водитель взял в поездку внука

Дед без «тормозов»

В ходе профилактического рейда «Нетрезвый водитель» инспектор ДПС ОМВД России «Козловский» Владимир Аванский решил проверить деревню Дятлино. Как показывает практика, некоторые здешние автолюбители относятся к правилам дорожного движения без особого уважения. И инспектор приехал не зря.

Страж дорог остановил автомашину «Лада Веста». За рулем сидел 54-летний местный житель, от него несло спиртным. Мужчина не смог предъявить права — их он лишился еще восемь лет назад, так и не восстановил. Горе-ездок уверял, что «всего-то» выпил бутылку пива. Такая доза, по его мнению, никак не могла сказаться на уровне водительского мастерства. Уверенный в себе сельчанин даже взял в поездку в магазин пятилетнего внука, посадив того на переднее сиденье без кресла.

Бабуля, которая устроилась сзади, на это тоже закрыла глаза, в оправдание сказала, что не знала о «пропущенной» мужем бутылке. Женщину полицейские привлекли к ответственности за передачу транспортного средства не имеющему прав водителю. А деду досталось по полной: на него составили административные материалы и по факту нетрезвой езды без прав, и по нарушению правил перевозки детей. Суд отправил нарушителя под арест на 10 суток — повторять ПДД.