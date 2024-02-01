Наступление на «наливайки»

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает региональным властям право устанавливать ограничения времени продажи алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания в жилых домах и на прилегающих территориях.

Как пишут argumenti.ru, в настоящее время в регионах имеют право ограничивать только продажу крепких алкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Однако данной меры явно недостаточно. Если закон будет принят, власти регионов получат возможность вводить требования к розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания в барах, кафе и буфетах.

Законопроект призван бороться с заведениями, торгующими алкоголем круглосуточно под видом оказания услуг общепита. Сегодня можно наблюдать большое количество «наливаек», которые доставляют массу неудобств жильцам близлежащих домов. Наличие таких сомнительных заведений часто приводит к нарушению общественного порядка и спокойствия граждан.