Три компании республики участвуют в выставке «Продэкспо-2024»

Сельхозкооператив «Деревенский дворик» представляет козье и коровье молоко в стеклянных бутылках. Свои новинки презентует ООО «Спиртовой завод «Ядринский». Предприятие «Россыпей» привезло газированную и негазированную артезианскую воду и напитки. Как отмечает вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, участие в выставках — это возможность показать свою продукцию, познакомиться с деловыми партнерами, заключить выгодные контракты.