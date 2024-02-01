Три компании республики участвуют в выставке «Продэкспо-2024»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сельхозкооператив «Деревенский дворик» представляет козье и коровье молоко в стеклянных бутылках. Свои новинки презентует ООО «Спиртовой завод «Ядринский». Предприятие «Россыпей» привезло газированную и негазированную артезианскую воду и напитки. Как отмечает вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, участие в выставках — это возможность показать свою продукцию, познакомиться с деловыми партнерами, заключить выгодные контракты.

Опубликовано: 7 февраля 2024 г.


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