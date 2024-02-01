Чебоксарские хирурги извлекли из легочной артерии пациента тромбы длиной более 10 см

Вячеслав Григорьевич освобождал из снежного плена машину во дворе, когда внезапно почувствовал себя плохо — появилась страшная одышка, он с трудом дошел до дома. Только через два дня мужчина разрешил жене вызвать врача.

В Республиканском кардиологическом диспансере у пациента диагностировали смертельно опасное заболевание — ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии) высокого риска. Тромбы перекрыли кровоток, организм начал испытывать серьезное кислородное голодание, развилась острая сердечная недостаточность. Такое состояние могло в любой момент привести к гибели больного.

Кардиохирурги приняли решение в пользу открытой операции. «По сути, одновременно были выполнены три высокотехнологичные операции в условиях искусственного кровообращения. Вскрыли грудную клетку, из левой легочной артерии эвакуировали свежие тромботические массы, одновременно выполнили пластику трикуспидального клапана, денервацию ствола и устьев легочных артерий (удаление нервных сплетений в стволе и легочных артериях)», — пояснил главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава Чувашии, заместитель главного врача по хирургической помощи Николай Трофимов.

В РКД отмечают, что диагностика тромбоэмболии специфична, поскольку состояние может маскироваться под заболевания сердца и легких, а симптомов, характерных только для ТЭЛА, не существует. Поэтому в такой ситуации большое значение имеют профессионализм врача и качество медицинского оборудования. В РКД ежегодно поступают более ста человек с подозрением на тромбоэмболию легочной артерии. По словам заместителя главного врача по медицинской части Александры Дубовой, около половины пациентам проводится тромболизисная терапия — растворение тромба с помощью лекарственных средств и восстановление кровотока по перекрытому тромбом кровеносному сосуду. За год трем-пяти больным приходится удалять тромбы открытым механическим способом.

Сегодня перенесший операцию Вячеслав Григорьевич, как сообщает пресс-служба РКД, чувствует себя удовлетворительно. Мужчина проходит реабилитацию и мечтает вернуться домой к любимым внукам.