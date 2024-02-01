8 февраля — День российской науки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты!

Поздравляю вас с Днем российской науки!

Научно-исследовательский комплекс Чувашской Республики представляют 32 организации. Основная часть научного потенциала сосредоточена в ведущих вузах республики, где действуют современные центры и лаборатории, позволяющие реализовывать совместные проекты наших ученых с предприятиями-партнерами по стратегически важным направлениям.

С каждым годом растет число молодых людей, которые хотят заниматься научной деятельностью в различных сферах. Подтверждение тому — создание школьных научных обществ, которые объединяют юных исследователей под руководством не только школьных преподавателей, но и сотрудников вузов.

Благодарю всех, кто занимается наукой, кто предан всей душой своему делу и вносит большой вклад в развитие Чувашии. В том, что наша республика по итогам прошлого года заняла второе месте среди регионов страны по росту промышленного производства, несомненно, есть и ваша заслуга. Ваши научные открытия помогают внедрять прорывные технологии в сельском хозяйстве, медицине, ИТ-сфере, электротехнике, машиностроении и многих других направлениях.

Желаю научному сообществу новых интересных исследований, смелых экспериментов и реализации самых дерзких идей и проектов!

 

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев



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