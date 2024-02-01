Наряд для нигерийца, песня от палестинца

Выставкой дружбы народов называли в советское время ВДНХ. А сейчас так можно смело сказать и про выставку-форум «Россия» в целом, и про экспозицию Чувашии в частности.

Недавно гостем чувашского павильона стал радиоведущий Саймон, известный под псевдонимом «Черный перец». Звезда радио ENERGY (настоящее его имя Акбалаумери Укуланжаогда) приехал из Нигерии в Россию учиться в университете и с успехом прошел кастинг на ведущего радио-шоу. Колоритный нигериец с интересом изучил экспонаты нашего стенда и примерил традиционный чувашский наряд, чтобы сделать фото на память с симпатичными девушками. Выяснилось, что Саймон — Черный перец не раз бывал в нашей республике, в том числе на молодежном фестивале в Чебоксарах, сообщает телеграм-канал «Чувашия благодарит». Он также проводил в республике мастер-классы, на которых делился секретами ведения радиоэфира и различных мероприятий.

И совсем уже родной стала столица Чувашии для палестинца Шехадеха Сухаиба. Сейчас парень учится на стоматолога в Чувашском госуниверситете, а в свободное от учебы время очень любит петь. Блеснул Шехадех талантами и на ВДНХ — вместе с московским ансамблем «Шевле» проникновенно спел на чувашском языке песню «Лети, лети, кукушка».