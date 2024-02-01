В этом году льготной ипотекой в Чувашии смогут воспользоваться 345 семей

Как сообщает Минстрой Чувашии, в прошлом году более 22,6 тысячи квадратных метров жилья приобретено благодаря льготной ипотеке. 287 семьям республики подспорьем стала ипотечная программа в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР), еще 86 семей участвуют в программе, реализуемой совместно с ДОМ.РФ. В рамках ИПСЭР выдается единовременная денежная выплата на первоначальный ипотечный взнос в размере до 20%. За три года жилье по этой программе приобрели 763 семьи (2860 человек). В 2024-м такой мерой поддержки смогут воспользоваться 230 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Желающих много, и прием заявок сохранен только для участников СВО и членов их семей. Ипотечная программа ДОМ.РФ предполагает снижение процентной ставки банка на 3%, и ее можно синхронизировать с «Льготной ипотекой» и «Семейной ипотекой». В 2024 году в ней смогут принять участие еще 115 семей. Муниципалитетами принято уже 38 заявлений от претендентов на ипотеку.