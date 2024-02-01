32 заявки на участие в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших» подали предприниматели Чувашии

Среди претендентов — и участник национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Елена Александрова. Ее предприятие выпускает халаты и товары для дома.

«Продукция существующих производств не удовлетворяла по качеству: неровные швы, торчащие нитки, задержки в поставках, — говорит Елена. — Поэтому я купила свое производство, наняла технолога, собрала штат швей». На старте, кстати, руководителю швейного мини-предприятия пришлось поработать и моделью, фотографом. В 2023 году Елена прошла обучение для предпринимателей моложе 25 лет и после успешной защиты проекта получила на развитие бизнеса грант в 500 тысяч рублей от Минэкономразвития. Эти деньги позволили открыть еще один цех в родном для Елены Канаше, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.