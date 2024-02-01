Счетная палата России оценила эффективность индивидуальных планов развития регионов (ИПР)

Как пишет «Российская газета», в палате подчеркнули, что в целом ИПР способствуют улучшению динамики показателей регионов. Появляются новые рабочие места, растут инвестиции, решаются их специфические локальные задачи. ИПР были разработаны в 2020 году для 10 регионов, в числе которых и Чувашия. На период реализации планов с 2020-го по 2024 год объем финансирования составил 52 млрд рублей, из которых 50 млрд — за счет средств федерального бюджета.

По данным аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, регионы, где реализуются ИПР, развивались быстрее средних показателей по стране. На 1 июля 2023 года создано более 12 тыс. новых рабочих мест и привлечено более 172 млрд рублей инвестиций. В то же время, по мнению эксперта, предусмотренный объем финансирования ИПР недостаточен для достижения кардинальных изменений социально-экономического развития регионов.

Счетной палатой предложено рассмотреть возможность изменения модели формирования, реализации и финансирования ИПР. В частности, предлагается проработать новый подход к определению объема финансирования, предусматривающий отказ от практики предоставления трансферта всем регионам в одинаковом объеме без учета их специфики, а также обеспечить соразмерность объема финансового обеспечения ИПР перечню запланированных мероприятий.