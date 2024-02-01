Трехчасовой сеанс магии

«Рукописи не горят», «Никогда и ничего не просите, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут», «Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен», «Кирпич ни с того, ни с сего никогда никому на голову не свалится»… Эти фразы «вшиты» в культурный код современного россиянина, уверяют социологи: они не нуждаются в ссылках на источник, то есть всем понятно, откуда цитата. Иногда они звучат как пароль и отзыв. «Разве я позволил бы себе налить даме водки?» — шутит кто-нибудь за праздничным столом, и сразу несколько голосов откликаются: «Это чистый спирт!» «Мастер и Маргарита» — в пятерке самых цитируемых в России романов 20-го века. А раз цитируют, значит, читают и любят.

В новом фильме Михаила Локшина все эти фразы тоже есть, но, что любопытно, не всегда их произносят те персонажи, в чьи уста их вложил Булгаков. Зрители, которые ждали дословного воспроизведения текста, уже пускают стрелы в создателей. Вот только зачем после сериала Владимира Бортко, который можно сверять с книгой, снимать все то же самое? Новая экранизация тем и интересна, что в ней роман переосмыслен. И акцент смещен на любовь. Если после прочтения произведения многие задавали вопрос, почему оно названо «Мастер и Маргарита» — любовная линия-то в романе совсем не главная, то после нового фильма спрашивать об этом вы точно не будете.

Режиссер — Михаил Локшин,

продолжительность — 2 часа 37 минут,

места съемок: Москва, Санкт-Петербург, Мальта

Роман в романе

Фильм долгий — почти три часа — но при этом в угоду любовникам сценаристы пожертвовали большей частью проделок свиты Воланда, а история Понтия Пилата и Иешуа намечена вообще пунктиром. Кажется, если бы можно было обойтись без Ершалаима, то убрали бы совсем, но чем тогда объяснить травлю героя Евгения Цыганова в Союзе писателей?

Итак, из любопытного: Цыганов сыграл в фильме по сути две роли: Мастера и Автора. В костюме с бабочкой и шляпе он очень похож на Булгакова с его самых известных фотографий. Это он, изгнанный из профессионального сообщества за пьесу о Пилате, начинает писать роман о появлении в Москве Сатаны, вплетая в сюжет своих знакомых из реальной жизни. И повествование идет в двух параллелях: вот Автор знакомится с начинающей актрисой по имени Гала (Полина Ауг), готовой на все, чтобы пробиться в культурную элиту, а его воображение уже помещает ее в свиту Воланда и называет Геллой.

И так по два персонажа почти у всех исполнителей главных ролей: Юлия Снигирь сыграла Маргариту, влюбленную в Автора, и Маргариту-ведьму в его романе. Загадочный иностранец профессор Воланд (Аугуст Диль), подсказавший Автору некоторые повороты сюжета, в его книге стал Сатаной и обзавелся свитой. Если смотреть внимательно, то путаницы не будет — в каждый момент времени можно понять, кто из этих двойников перед нами.

В Юлии Снигирь есть что-то потустороннее, манящее, а здесь она еще и дьявольски красива. Последние полчаса фильма дают возможность полюбоваться ее обнаженным телом. Хотя некоторые зрители злопыхают: мол, грудь у нее либо накладная, либо нарисованная графистами, а став ведьмой, она даже не сменила печально-отрешенного выражения лица. Понятно, что все, кто любит роман, очень ревностно относятся к его экранизациям, и у каждого своя Маргарита. Ну а кого из современных молодых актрис вы видите еще в этой роли? Снигирь же даже в образе ведьмы остается «гордой женщиной».

Евгению Цыганову с его лицом человека, который все прошел, все испытал и больше ничего от жизни не хочет и не ждет, но при этом все равно не утратил способность любить, идет роль Автора и Мастера. И он такой даже больше подходит Маргарите, чем персонаж Александра Галибина в сериале Бортко. У Галибина — уже пепел, а здесь у Цыганова — еще горячие угли. Уж, простите, но невольно все равно сравниваешь подбор актеров. Вообще к главной паре вопросов нет: на мой взгляд, там стопроцентное попадание не только в булгаковских персонажей, но и в образы самого писателя и его последней жены Елены Сергеевны. Дама из высшего общества и талантливый, но бедный, не печатающийся, никому не нужный литератор…

Новый взгляд на знакомых персонажей

Воланд в исполнении немецкого актера Аугуста Диля — молодой, энергичный манипулятор, с сатанинским смехом: ему весело, а у всех остальных мурашки по коже. Местами напоминал мне фашиста. Может, потому, что он снимался у Тарантино в «Бесславных ублюдках» как раз в роли штурмбаннфюрера СС. Плюс немецкая речь в кадре и акцент, когда он говорит по-русски. В общем, персонаж с отрицательным обаянием.

В нем тоже есть что-то демоническое. С другой стороны, как «часть той силы, что вечно желает зла», Воланд и не должен вызывать симпатию.

Созданный с помощью графики кот Бегемот похож на шакала. Это в романе все сцены с его участием смешные, здесь же он чисто бес. Азазелло в исполнении Алексея Розина выглядит бандитом из 90-х, нет у него того хитрого прищура, обаяния и пластики кота перед прыжком Александра Филипенко, снимавшегося у Бортко. Юрий Колокольников, сыгравший Фагота-Коровьева, ушел в какую-то клоунаду и фиглярство. В общем, свита по своей харизме гораздо тусклее Воланда. Но, вероятно, дефицит экранного времени просто не дал им разгуляться: в фильме остались лишь ключевые эпизоды, которые, как скрепы, держат сюжет. Причем обошлись даже без разоблачения сеанса черной магии.

Марат Башаров отвратительно прекрасен в роли директора варьете Степы Лиходеева, мне кажется, у него получилось изобразить свинтуса, который «пьет, чтобы всего этого не замечать». Странен выбор Александра Яценко и Алексея Гуськова на роли двух наиболее мерзких персонажей романа. Для тех, кто не смотрел, сохраню интригу, кого именно они сыграли. Мы уже привыкли, что их герои чаще всего честные и очень порядочные люди. Но, может, на это и сделан акцент: Автор им доверяет, и зрители вместе с ним. До того момента, пока мы не услышим, как к ним обращаются. И первая реакция: «Да ладно! Это он?» То есть получился такой эффект перевертыша. Впрочем, когда-то роль такого же перевертыша в сериале Александра Митты «Граница. Таежный роман» принесла Гуськову всероссийскую известность.

Не впечатлил Иешуа. Аарон Водовоз, кажется, не вышел ни ростом, ни комплекцией для этой роли. Ощущение, что с Иешуа его роднит только национальность. Вряд ли бы за таким пошли ученики, и человечество помнило его заветы на протяжении двух тысячелетий. Да и слишком молодо он выглядит для 33 лет.

Отдельное спасибо Михаилу Локшину и Роману Кантору, переписавшим первоначальный сценарий. Они начали фильм не с традиционной встречи с Воландом на Патриарших, а со сцены, любимой многими читателями: невидимая Маргарита громит квартиру критика Латунского. Захватывает с первых же секунд! Хотя в книге это почти финал.

Дмитрий Лысенков рожден для этой роли! В фильм добавили эпизоды, которых нет в романе: например, заседание Союза писателей, где Латунский с наслаждением размазывает Автора вместе с его пьесой о Пилате. То есть мы впервые видим его не глазами Маргариты, идущим за гробом Берлиоза, как у Булгакова, а еще и имеем возможность самим оценить человеческие качества Латунского. Есть еще допрос Автора в ОГПУ, эту сцену уже критикуют в интернете, но она тоже ложится в канву сюжета — в биографии Булгакова такой эпизод имеется. Герою Цыганова в органах намекают, что сдала его Маргарита. И это тоже не просто брошенная фраза. Биографы Елены Сергеевны считают, что ее вынудили сотрудничать с ОГПУ еще до знакомства с Булгаковым, когда она была женой генерала Шиловского.

Не читавших роман, не знакомых с жизнью писателя фильм запутает. У них много шансов не понять ничего. Особенно в финале, когда действие начинает так стремительно закручиваться в воронку ада на балу у Сатаны, что не сразу понимаешь: Автор уже мертв, но герои его романа продолжают жить, это им уготована Вечность.

Город Воланда

Фильм хочется пересмотреть, чтобы углубиться в детали: в кадре Москва, какой она могла бы быть. С помощью компьютерной графики воссоздали здания, проекты которых хранятся в архивах, но которые так и не были воплощены в жизнь. Например, грандиозная высотка Дворца Советов на месте взорванного храма Христа Спасителя с фигурой Ленина на крыше. Патриаршие пруды — с каскадом фонтанов, Тверская — с гигантскими арками-проездами и новыми домами уже в стиле советского монументализма, еще не свойственного 30-м. Ход не новый — такую столицу мы уже видели в фильме «Шпион» с Козловским и Бондарчуком, но почему бы не использовать его и здесь? По этой несбывшейся Москве на бал Сатаны летит невидимая Маргарита, по ней бежит со свечой Иван Бездомный, пытаясь догнать «консультанта». И там каждый кадр работает на то, чтобы создать атмосферу древнего города, оказавшегося во власти Воланда. Так Иван уже в помутившемся рассудке видит в луже красную букву W, как с визитной карточки «консультанта». А это всего лишь отражение указателя метро. И «М» на шапочке Мастера — тоже перевернутая «W»… И еще много раз она нам встретится, нужно только смотреть внимательнее.

Летом чебоксарцев ждет новая встреча с «Мастером и Маргаритой» — в ДК имени Я. Ухсая 6 июня покажут спектакль, поставленный Владимиром Бегмой, с Сергеем Астаховым в роли Воланда. Режиссера уже 17 лет как нет в живых, а его постановка продолжает собирать залы. Вообще не проходит недели, чтобы в разных городах страны не показывали «Мастера и Маргариту»: спектакль есть в репертуаре многих московских и региональных театров.

Фильм Локшина еще долго будут хвалить и ругать. Но с чем точно не поспоришь: режиссер сумел сделать очень атмосферную картину — мир за пределами кинотеатра перестает существовать, время начинает течь по-другому, и через три часа ты выходишь из зала немного другим человеком. А разве не в этом заключается настоящая магия кино?