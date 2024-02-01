От Баха и Глинки до русской протяжной

В Чебоксарской детской музыкальной школе № 4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых принимали участников I Республиканского конкурса юных пианистов «Bechstein фьюжн». Несколько лет он имел статус городского, в этот раз показать свое исполнительское мастерство смогли учащиеся фортепианных и хоровых отделений музыкальных школ и детских школ искусств со всей Чувашии.

Как и прежде организаторами выступили «ходяшевцы» при поддержке управления культуры и развития туризма чебоксаркой администрации. Главная цель конкурса — сохранение традиций исполнительской школы игры на фортепиано.

Более сорока юных пианистов демонстрировали навыки владения инструментом в четырех номинациях: «полифония», «крупная форма», «пьеса» и «ансамбль». Жюри, в состав которого вошли опытные педагоги, оценивали музыкальность и выразительность игры, точность исполнения текста, темп, метроритм, звуковую ровность, артикуляцию и координацию рук.

Званий лауреатов удостоились воспитанники Чебоксарской детской музыкальной школы № 4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых, Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина, Чебоксарской детской музыкальной школы № 1 имени С.М. Максимова, Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева и Чебоксарских детских школ искусств № 1 и № 2. Все ребята показали высокий уровень исполнения и артистизма, успех вдохновил их на дальнейшие музыкальные победы.

Кстати, свое название конкурс получил по марке уникального акустического рояля «Bechstein», который Чебоксарской детской музыкальной школе № 4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых администрация города передала в 2017 году. В музыкальном мире инструмент очень высоко ценится, его богатым звучанием восхищаются и исполнители, и слушатели. Благодаря конкурсу прикоснуться к клавишам легендарного рояля могут юные музыканты со всей республики. А фьюжн (в переводе «сплав») — это самая разнообразная музыка, которую можно на нем сыграть.