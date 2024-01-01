С метлой и лопатой – на страже двора

Чебоксарские дворники рассказали о своей дружбе и борьбе с сугробами.

Эльвира Иванова и Людмила Яковлева – коллеги и подруги. Женщины не боятся тяжелой работы, трудятся дворниками в северо-западном районе Чебоксар. Часто созваниваются, советуются и нередко помогают друг другу в уборке. А еще они вместе ходят в баню, делятся семейными историями – в общем, практически сестры.

Эльвира

Эльвира Иванова отвечает за порядок на своей территории вот уже больше четырнадцати лет. Тогда она оформила ипотеку и искала дополнительный источник дохода, но в итоге работа дворником стала основной.

«Когда везде уберешься, и душа радуется», – рассказывает хозяйка двора по улице Урукова, 6. Признается, что порой бывает непросто, как, например, в недавние снегопады, когда приходилось работать лопатой с утра и до ночи, делая перерыв лишь на обед в столовой или на чай из термоса. Но «ничего, выкарабкались»: где-то проезжал трактор, где-то помогали муж с детьми, жильцы дома.

В работе Эльвиру, по ее словам, все устраивает – она давно привыкла и к внеплановым выходам в воскресенье, и к необходимости очень рано вставать и ехать на работу на служебном троллейбусе или на такси с членами семьи. И, кстати, боевой дух очень даже поддерживает общественное признание. По итогам прошлого февраля, например, наша героиня стала одной из первых в районном конкурсе «Лучший дворник».

Основными инструментами все так же остаются лопата и метла, а наградой – хорошее настроение от результата своей работы. Кстати, несмотря на снегопады и вьюги, больше остальных времен года Эльвира любит зиму, ведь зимой — ее день рождения.

Людмила

А вот Людмила Яковлева, под патронатом которой сразу три двора по улице Пирогова, больше всего любит лето – ведь в солнечный день и трудиться веселее. Хотя работы хватает всегда: весной это борьба со льдом, летом – уборка мусора и травы, осенью – листьев.

В трудовой книжке Людмилы значится, что она работает дворником больше 20 лет. Профессии своей женщина не стесняется. Говорит, что кто-то, может, и смотрит косо, но большинство относятся с уважением, здороваются – и школьники, и взрослые жильцы.

«Какое настроение, если увижу в окно непогоду? – переспрашивает Людмила. – Уже давно ко всему привыкла, трудностей не боюсь. В недавние снегопады было непросто, мы находились на улице с утра и до вечера, но помогали верные друзья и родственники, жильцы домов. А когда вижу, что кто-то помогает, и настроение повышается».