Алатырь и Ардатов подписали соглашение о сотрудничестве

Произошло это событие в ходе визита главы города Алатырь Павла Аринина в администрацию Ардатовского района Мордовии. Двум соседним муниципалитетам интересно совместно реализовывать проект «Эффективный регион», обмениваться опытом и полезными наработками, сообщает «Чувашинформ». Внедрение концепции бережливого производства позволит повысить эффективность управления муниципалитетами и сделать жизнь жителей комфортнее. В Алатыре проект «Эффективный регион» запущен в 2021 году, и Павел Аринин рассказал о накопленном опыте коллегам, которые только начинают процесс совершенствования управления муниципалитетом.