В Федеральном центре травматологии открылась выставка Игоря Дадиани

Когда у женщины вырастают крылья

В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах открылась необычная выставка — необычная для строгого медицинского учреждения. Многочисленные посетители могут увидеть в фойе первого этажа поликлиники настоящие произведения искусства — роскошные наряды, автором которых является знаменитый российский модельер и художник по костюмам Игорь Дадиани. Всего представлено 13 фрагментов из коллекций «Гламур», «Дива», «Барышня-крестьянка», «Черная жемчужина» и «Леди Икс».

С маэстро Дадиани мы встретились в стенах Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования сразу после открытия выставки.

«Идея принадлежит главному врачу Николаю Николаеву, и я ему невероятно благодарен за предоставленную возможность познакомить посетителей центра с моим творчеством, — рассказал Игорь Григорьевич в интервью «СЧ». — Для меня это предложение, конечно, было неожиданным, ведь обычно выставки проходят в музеях, в Домах моделей, на кинофестивалях. Но главная мысль проекта оказалась мне близка. Специалисты, которые здесь работают, творят чудо, добро и, в конечном результате, красоту».

Выставка сразу же привлекла внимание посетителей, особенно представительниц слабого пола. Модельер уверен, что любая женщина мечтает надеть шикарное платье, украшения, встать на каблуки — в новом образе у нее сразу вырастают крылья. Конечно, опытные врачи и современные высокие медицинские технологии помогут решить проблемы со здоровьем, но у пациентки, которая сегодня хромает, передвигается с помощью костылей или палочки, должна быть также мотивация. Прекрасные, загадочные платья Игоря Дадиани — отличный побудительный фактор. Так что у выставки может быть настоящий терапевтический эффект.

Такой же точки зрения придерживается и главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Вот что сказал Николай Станиславович в интервью «СЧ»:

«Мы уже не первый год сотрудничаем с художниками. В частности, у нас представлены фотоработы Владимира Чикина (проект «Балет и город») и картины Анатолия Рыбкина. Опыт успешный, интересный, решили развивать это направление. К нам приезжает большое количество пациентов со всей России, за один день в поликлинике проходят больше 150 человек. Чувашия богата талантами, нам есть чем гордиться. Игорь Дадиани — известный в России модельер, дизайнер, признанный мастер своего дела. Почему бы не познакомить людей с его творчеством? Кроме того, таким образом мы разрушаем стереотипное представление о том, что в больнице должна быть суровая, унылая обстановка, потому что сюда приходят люди с проблемами со здоровьем. Конечно, наша главная задача — помочь, поставить на ноги. Но при этом в клинике должна быть атмосфера, которая настраивает пациента на позитив. Выставки творческих работ создают хорошее настроение, согревают, отвлекают от повседневных рутинных мыслей, дают возможность «перезагрузиться».

Действительно, мимо такой красоты, королевских нарядов трудно пройти равнодушным. Черный и красный — «любимые» цвета заслуженного художника Чувашии, именно их чаще всего он использует при создании моделей. Черный символизирует реальность, будни, а красный — это призыв к торжеству над злом, счастью, любви, радости.

Игорь Григорьевич признался, что ему дороги все его работы, каждый показ — это волнение, экзамен, в том числе и здесь, в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Выставленные платья и костюмы — фрагменты известных коллекций, которые получили высокую оценку авторитетных экспертов из высокого мира моды. Например, «Дива» и «Гламур» имели большой успех в Монте-Карло во время Дней российской культуры (мероприятие проходило под патронажем Татьяны Михалковой).

«Модели выполнены в уникальной технике золотого шитья, которой Россия всегда славилась, чем покорила Европу, — подчеркнул маэстро. — Изначально планировалось составить экспозицию из 25 фрагментов, но, к сожалению, пространство поликлиники не позволяет. Кроме того, мы учли специфику — через зал перевозят пациентов: не надо создавать проблемы, мешать работе медиков».

Игорь Дадиани известен широкой публике, прежде всего, по кинолентам режиссера, народной артистки РФ Светланы Дружининой, посвященным истории России ХVIII века, где он выступил в качестве создателя костюмов. Отвечая на традиционный для интервью с творческими людьми вопрос о планах, Игорь Григорьевич назвал два кинопроекта. Первый посвящен подвигу русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, режиссер Юрий Кара. Другая киноистория расскажет о подвиге врачей во время Великой Отечественной войны, режиссер Иван Харатьян.

Конечно, мы не упустили возможность поговорить с маэстро «за жизнь». Например, вот что Игорь Дадиани сказал об отношении к работе: «Она дает возможность понимать, что ты еще жив и, самое важное, что кому-то нужен. Поэтому всем своим клиентам я всегда говорю: «Если есть возможность не уходить на пенсию — работайте».

«Когда ты утром встал и ничего не хочешь, значит, ты умер», — процитировал Дадиани Светлану Дружинину. — Я всегда об этом помню. Для меня это тоже стимул. Поэтому желайте жить полной жизнью!»