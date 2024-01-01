Избирком Чувашии сообщил о начале приема заявлений на участие в ДЭГ

Стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента России. Напомним, такой дополнительный вариант волеизъявления будут использовать 29 регионов, включая Чувашию.

Как рассказали в Избиркоме республики, заявление на участие в ДЭГ граждане могут подать на портале «Госуслуги» с 29 января по 11 марта. Избиратель вправе отозвать свое желание голосовать таким способом, но не позднее последнего дня приема заявлений. Если у записавшегося на ДЭГ в дни выборов (с 15 по 17 марта) по каким-то причинам не получится отдать свой голос дистанционно, например, из-за неполадок с интернетом или «умной» техникой, сделать это можно будет на избирательном участке, но все тем же электронным способом – через предоставленный ему компьютер. То есть бумажный бюллетень участник ДЭГ получить не сможет.

Кстати, в эти же дни – с 29 января по 11 марта подается заявление и на голосование по месту нахождения «Мобильный избиратель». Оставить заявку можно через «Госуслуги», в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии, а с 6 по 11 марта – на любом участке (УИК).