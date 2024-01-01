Президент России подписал Указ «О мерах поддержки многодетных семей»

Большая семья — опора страны

«Люди, с которыми я встречался до сих пор, неоднократно просили об этом. Это действительно имеет практическое значение, чтобы многодетные семьи имели одинаковый статус по всей территории страны», — рассказал Владимир Путин на Открытии Года семьи в России. Церемония эта прошла в рамках Всероссийского форума «Родные — Любимые», в котором, напомним, принимает участие и семья Семеновых из Чувашии.

«Без всяких сомнений могу сказать, что многодетная семья — это опора страны, — подчеркнул Президент. — Почему многодетная так важна? Потому что в ней воспитываются те основные качества человека, на которых, собственно говоря, и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие… Это и есть те самые традиционные ценности, которые мы поддерживаем. Собственно говоря, вся наша внутренняя политика, все национальные программы так или иначе связаны с поддержкой семьи».

Как сообщают в Минтруда России, согласно Указу многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей. Многодетным семьям в соответствии с законодательством РФ гарантируется предоставление пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям — на досрочное назначение страховой пенсии.

Кроме того, в порядке и на условиях, установленных регионами, гарантируется право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Право на меры социальной поддержки сохраняется за семьей до достижения старшим из троих детей 18 лет или 23 лет, если ребенок учится очно.

«Многодетные семьи получат единое удостоверение федерального образца, — сообщил министр труда России Антон Котяков. — Единый образец будет установлен Правительством страны, а выдачу удостоверений обеспечат на уровне регионов. Кроме того, регионам рекомендовано принять ряд дополнительных решений: в том числе обеспечить льготы на оплату ЖКУ в размере не менее 30% стоимости этих услуг, а также предоставить ученикам из многодетных семей бесплатный проезд, питание, школьную и спортивную форму».

МНЕНИЯ

Олег Николаев, Глава Чувашии:

— Уверен, Указ будет способствовать укреплению семейных ценностей, что особенно актуально в Год семьи.

Мы и ранее поддерживали многодетные семьи. В перечне региональных льгот — республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей, предоставление земельных участков либо единовременная денежная выплата на сумму 250 тысяч рублей, льготное обеспечение лекарствами, бесплатное посещение выставок и государственных музеев Чувашии. Значимый результат нашей работы очевиден — в Чувашии за последнее десятилетие многодетных семей стало в два раза больше — более 17 тысяч.

Леонид Черкесов, председатель Госсовета Чувашии:

— Ранее в России не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи. Регионы самостоятельно определяли, по каким критериям относить семьи к многодетным. В результате на практике мы сталкивались с разными ситуациями неравенства таких семей. Например, переезжая в другой регион, многодетная семья могла лишиться своего статуса и соответствующих льгот. Указ Президента будет способствовать унификации правил оказания государственной поддержки многодетным семьям по всей стране.

Лариса Рябинина, директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Чебоксары:

— Семьи, пользующиеся нашими услугами, рады такому Указу. Теперь льготы будут единые, не будет различия между регионами и крупными городами, это облегчит получение льгот и социальной поддержки.

Кроме того, для Чувашии, как и для многих других регионов, демографический вопрос очень актуален, и единый стандарт дает надежду на дальнейшее повышение рождаемости.

В юности многие не всегда понимают свои возможности и способности, идут получать образование не всегда осознанно. Теперь многодетные родители имеют возможность получения дополнительного профессионального образования, что способствует их занятости, и работать там, где интересно. Возможно, вновь начнут развиваться династии.