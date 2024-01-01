Пять избирательных участков республики будут носить теперь имена героев минувших дней и дней нынешних

Такое решение принято на очередном заседании Избиркома Чувашии. Избирательному участку № 1130, расположенному в Мариинско-Посадском округе, присвоено имя дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, а участку № 1937 в Чебоксарах — имя легендарного начдива Василия Чапаева. Еще три избирательных участка — в Алатырском, Чебоксарском и Янтиковском муниципальных округах — получили имена Героев России, участников спецоперации Александра Старчкова, Дмитрия Семенова и Николая Петрова. Напомним — о том, что избирательным участкам планируется присвоить имена Андрияна Николаева и Василия Чапаева, Глава Чувашии Олег Николаев сообщил в декабре прошлого года на встрече с членом Центризбиркома РФ Евгением Шевченко. Тогда же Николаев предложил присвоить трем избирательным участкам имена Героев России.