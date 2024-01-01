В Центре культурного развития покажут и кино, и концерт

Открытие в Цивильске Центра культурного развития, возможность проведения реконструкции Музея космонавтики в Шоршелах… Об этих и других проектах шла речь на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с Главой Чувашии Олегом Николаевым и министром культуры Светланой Каликовой.

«Первый Центр в республике появится благодаря нацпроекту «Культура», — сообщила Любимова в своем телеграм-канале. — Всего по стране открыто уже семь таких ЦКР. Нам важно, чтобы в городах с населением до 300 тысяч человек были места, где можно с пользой провести свободное время, посмотреть кино или побывать на концерте. Совсем скоро у жителей Цивильска появится такая возможность. С начала действия нацпроекта в регионе были построены, обновлены и отремонтированы 25 учреждений культуры».

Олег Николаев в свою очередь проинформировал, что на встрече Ольга Любимова выразила согласие посетить Чувашию. «Детально обсудим дальнейшее развитие отрасли культуры в республике», — сообщил он.