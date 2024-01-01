Новый этап в жизни наступает в семье новочебоксарской спортсменки, чемпионки мира, серебряного призера Олимпийских игр по спортивной гимнастике Дарьи Нагорной (Спиридоновой) и олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Никиты Нагорного — тоже спортивного гимнаста. Они решили обвенчаться.

«Я сказала — ДА. Новый этап нашей жизни. Венчание — это серьезный шаг для нас. Вместе, рядом и до конца», — написала на днях Дарья в соцсетях. Фото прилагаются. Судя по снимкам, Дарья и Никита однозначно находятся в теплых краях, на берегу океана. Можно предположить, что это Шри-Ланка. По крайней мере, за несколько дней до этого поста в соцсетях пара была именно там.

На одном из кадров спортсменка демонстрирует кольцо на безымянном пальце правой руки. Это фото и смутило одного иностранного подписчика. «Подожди… Я думал, вышла замуж в 2018 году. Но все равно поздравляю», — написал он в комментариях. «Они и поженились в 2018-м, а сейчас будут венчаться», — объяснили ему другие подписчики.

Напомним, что Дарья и Никита недавно стали родителями, в их семье появился мальчик.