«Милее этого видео вы сегодня ничего не увидите», — таким комментарием сопроводила свой ролик в соцсетях олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. С Чувашией ее объединяет то, что прадед Сотниковой — Герой Советского Союза, уроженец Алатыря Александр Кочетов.

В канун Нового года спортсменка выложила видео с ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Николая Гоголя. Находясь в творческом образе, Сотникова берет на руки своего годовалого сына Адриана и нежно его обнимает. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. «Сказочно красиво», «Как в сказке, мама в короне!», «Ну какая милота», «Прелесть какая», «Адрианчик суперстар» (за восклицательные знаки здесь «отвечали» восторженные смайлики), — писали растроганные пользователи. Сотникова при этом уточнила, что сын ее узнал, но не сразу: «Когда корону сняла».

О появлении первенца в семье (да и о самой семье) Сотникова оповестила общественность не сразу. Некоторое время она скрывала имя мужа, рождение ребенка, его гендерную принадлежность. Вскоре фигуристка сообщила, что имя мужа — Дмитрий, ребенок оказался мальчиком, а назвали его Адрианом, причем по формуле: Аделина + Дмитрий = Адриан.