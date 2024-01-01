В Доме правительства республики обсудили внедрение ESG-стратегии

Хорошие идеи свяжут и синхронизируют

По результатам сессии создан реестр перспективных проектов устойчивого развития Чувашии.

ESG расшифровывается как «Environment, Social, Governance». В переводе с английского — «окружающая среда, общество, управление». Понятие появилось в 2004 году — его сформулировал Кофи Аннан, который тогда занимал пост Генерального секретаря ООН. ESG сегодня — стратегия развития компании, которая предусматривает прозрачность в менеджменте, заботу об экологии и людях, с которыми соприкасается компания.

В России тренд начался около пяти лет назад. Разрабатывались добровольные рейтинги, которые сейчас ведутся несколькими агентствами и компаниями. Затем это получило подкрепление на государственном уровне. И надо сказать, что наша республика вошла в число 11 регионов, принявших документы по обеспечению устойчивого развития.

«Тема устойчивого развития четко обозначена и сформулирована Президентом России, мы планомерно и поступательно двигаемся по пути реализации этой стратегии. Важно идеи претворять в жизнь, связать и синхронизировать между собой различные направления — это очень скрупулезный труд. Мы с вами смогли сформулировать концепцию устойчивого развития, далее в рамках ее реализации сформулировали «дорожную карту» и отдельные направления реализовали в виде конкретных стратегий», — отметил на стратегической сессии Глава республики Олег Николаев.

По итогам сессии «ESG–проектирование Чувашской Республики» было отобрано 18 проектов из 35. Они войдут в портфель перспективных региональных проектов по трем направлениям: «Окружающая среда», «Социальная сфера», «Государственное управление и экономическое развитие». Среди отобранных предложений такие как организация производства глубокой переработки древесины, создание автоматизированной системы экологического мониторинга, внедрение стандарта «бережливой поликлиники», строительство и модернизация объектов когенерации.

«Каждый проект предполагает мультипликативный эффект, охватывающий все сферы. Важно двигаться дальше, чтобы люди чувствовали хорошие перемены в жизни, а у нас появлялись новые возможности. За счет дополнительного финансирования мы можем решить вопросы быстрого претворения в жизнь задач, которые направлены на повышение качества жизни населения, и создать новые возможности развития бизнеса», — заявил Олег Николаев.

При этом вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов сообщил, что Чебоксарский экономический форум в этом году будет посвящен теме ESG. «Прошлый назывался «Курс на устойчивое развитие», в этом году мы уже сможем рассказать о реализуемых проектах, — сказал министр. — Например, мы уже занимаемся созданием цифрового двойника электросетей с автоматизацией управления. А еще мы готовы максимально вовлекать жителей Чувашии и их гостей в экотуризм и будем создавать для этого экотропы. И таких проектов несколько десятков. Так что на Чебоксарском форуме будет чем поделиться и что обсудить».