«Сокол» на кураже затмил соперника

Но до зоны плей-офф пока не добрался

После невероятной по накалу принципиальной битвы с «Тамбовом» в рамках первенства НМХЛ по хоккею в гости к новочебоксарскому «Соколу» приехала команда «Липецк». Для подопечных Егора Карпа, учитывая турнирное положение, сейчас каждое очко на вес золота, ведь борьба за плей-офф в самом разгаре.

В памяти болельщиков еще не улеглись приятные воспоминания от чудесного преображения новочебоксарцев во второй встрече с «Тамбовом» (о данном противостоянии «СЧ» рассказывала). Получив незабываемые эмоции, поклонники молодежки «Сокола» предвкушали игры с «Липецком» — командой, которая является непосредственным соперником в борьбе за плей-офф (перед очными матчами гости из Липецка опережали нашу дружину на девять очков, имея два поединка в запасе). Несмотря на ощутимое отставание, чувствовалось, что подопечным Егора Карпа по силам приблизиться к липчанам. Ведь мотивированные новочебоксарцы в 2024 году на льду «Чебоксары Арена» — это грозная сила.

Первая встреча доказала, что ожидания были не напрасны. Молодежка «Сокола» с первых минут успешно штурмовала защитные бастионы соперника, и уже к концу второго периода под сводами стадиона могла звучать музыкальная нетленка «Аргентина — Ямайка 5:0» от группы Чайф, которая иллюстрировала цифры на табло в пользу новочебоксарцев. К концу встречи исход поединка не изменился — в итоге «Сокол» победил со счетом 7:2.

Во втором матче гости из Липецка снова не выдержали стартового натиска подопечных Егора Карпа и за 10 минут пропустили три шайбы в свои ворота. А дальше молодежка «Сокола» яростно сражалась и удерживала преимущество. Градус противостояния рос с каждой минутой. Во втором периоде в одной из пауз непредсказуемое течение игры вылилось в две боксерские дуэли между хоккеистами — игроки молодежки «Сокола» Константин Дмитриев и Семен Степанов не дали себя в обиду.

Когда защита новочебоксарцев не справлялась, то нашу дружину выручал вратарь Иван Устинов, совершивший 48 сейвов. Встреча так и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Сокола». Благодаря победам подопечные Егора Карпа приблизились к зоне плей-офф — отставание от восьмой команды («Белгород») в турнирной таблице составляет четыре очка.