Сотни картин у родного порога

Его выставки проходили во многих российских городах, в Европе, Азии, Африке. Но юбилейную свою экспозицию известный художник, уроженец Мариинско–Посадского района Анатолий Рыбкин решил развернуть в родной Чувашии. «Малая родина — та почва, которая питает творчество, — не раз говорил он. — Без нее жизненный путь может перейти в путешествие впотьмах с завязанными глазами».

Выставка, символично названная «К родному порогу», открылась в конце прошлой недели в Чувашском художественном государственном музее. Пришедший на вернисаж Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил художника за то, что живя в Санкт-Петербурге, он всегда помнит о родном крае и свое 75-летие отмечает именно здесь. «В течение месяца жители Чебоксар и гости столицы будут иметь возможность наслаждаться вашим творчеством, сюда приедет большое количество школьников, — сказал Глава республики. — Уверен, что зерна любви к искусству, которые вы посеете за этот месяц, через некоторое время взрастут и дадут богатый урожай, который пойдет на пользу Чувашии и всей нашей стране».

«Художественный музей практически каждый месяц открывает выставки, — отметила на вернисаже министр культуры Светлана Каликова. — Однако не каждый художник собирает такую большую аудиторию». Да и сам Рыбкин не скрывал радости, что в этот день в музее собралось столько гостей. «Меня в жизни, видимо, напутствовал Всевышний, если повезло встретить 75-летие с вами, с родными, любимыми, самыми близкими людьми», — растроганно признался он.

Выставка «К родному порогу» объединила около 400 картин. Работать она будет до 11 февраля.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Гордость, восторг и любовь к Родине — такие эмоции вызывает выставка нашего земляка, заслуженного художника России, народного художника Чувашии Анатолия Петровича Рыбкина «К родному порогу», которая открылась в честь его 75-летия… Истоки многогранного таланта выдающегося художника кроются в его любви к родному дому. В пейзажах Анатолия Петровича изображена не красивая картинка села, но самая настоящая его жизнь. А портреты отличаются отсутствием многословия и сосредоточены на главном персонаже, интересном своим внутренним миром». (Из телеграм-канала) ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ, президент Российской академии художеств: «Мы высоко ценим вашу яркую творческую палитру, талант и высокий профессионализм. В своем творчестве вы охватили не только многие районы России, начиная Чувашией и заканчивая малодоступными и бескрайними полями районов Севера, но и зарубежные страны. Ваше творчество узнаваемо и многомерно, обычные предметы и пейзажи раскрываются с новой для зрителя стороны: они пронизаны любовью и добротой, спокойствием и душевным движением».

(Из юбилейного поздравления Анатолию Рыбкину)