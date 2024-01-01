В Чувашии отметили День работника прокуратуры

Служба, требующая полной самоотдачи

Несмотря на то что функции прокуратуры очень широки, главный принцип в работе сотрудников надзорного ведомства один — стоять на страже интересов граждан. Но не только об этом говорилось на торжественном собрании, которое прошло в региональной прокуратуре в день 302-й годовщины образования прокуратуры России.

Сотрудники прокуратуры республики принимали поздравления от всех, кто знаком с их непростой службой. Особую гордость они испытывают, когда их заслуги отмечаются на высоком уровне. Так, Глава Чувашии Олег Николаев искренне поблагодарил коллектив прокуратуры республики за ежедневный содержательный труд и выразил признательность за совместную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, защите прав граждан.

«За счет совместной работы получается держать на контроле все этапы жизненного цикла, от возникновения идеи, начала реализации проекта и заканчивая его завершением: вводом в эксплуатацию, если это речь идет об объектах капитального строительства. Люди ждут отремонтированные школы, построенные объекты социального или культурного назначения, дороги и другие объекты», — подчеркнул Николаев.

Руководитель региона отметил, что благодаря сотрудничеству прокуратуры и Кабинета министров республики удалось остановить тенденцию роста числа детей-сирот, нуждающихся в жилье. Так, за последние три года обеспеченность жильем сирот в республике увеличилась более чем в полтора раза, квартиры получили 909 человек. Также выработаны и успешно применяются правовые механизмы по обеспечению льготами участников специальной военной операции и членов их семей.

«Мы создаем фундаментальную платформу для развития системы поддержки и на иные категории населения. Напомню, Президент России говорил о том, что Фонд «Защитники Отечества» создан для того, чтобы поддержать участников специальной военной операции и их семьи, в дальнейшем он охватит вниманием и участников иных мероприятий военного характера, участников спецопераций в горячих точках и в Афганистане и других ветеранов, в том числе — Великой Отечественной войны. Здесь мы с вами не имеем права ни на промедление, ни на ошибку», — сказал, в частности, Олег Николаев.

Прокурор республики Эдуард Гиматов озвучил некоторые итоги прошедшего года. Он отметил, что в результате принятых совместно с органами власти мер погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 21 млн рублей. Также вмешательство прокуроров и активная позиция органов государственной власти республики способствовали завершению строительства и реконструкции в рамках национальных проектов более 30 социальных объектов. Проведен капитальный ремонт почти в двухстах многоквартирных жилых домах. Благодаря работе прокуроров, органов власти и местного самоуправления восстановлены права военнослужащих на получение региональной единовременной денежной выплаты.

«Сейчас прокурорская служба, как и всегда, требует максимальной оперативности и полной самоотдачи. И мы с этим справляемся, потому что прокуратура Чувашской Республики — это сплоченный коллектив профессионалов», — подчеркнул прокурор Чувашии. Эдуард Гиматов также выразил твердую уверенность в том, что прокуроры продолжат с честью выполнять возложенные на них обязанности и будут примером безупречной преданности делу.

Поздравить сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником пришли и руководители исполнительной, законодательной и судебной власти региона, правоохранительных, контрольно-надзорных органов. В числе приглашенных были также главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Григорий Сергеев, сенатор РФ Николай Владимиров, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров. Все они пожелали сотрудникам надзорного ведомства поддерживать высокий уровень компетентности, ответственности и справедливости.

Не обошлось в этот день и без вручения наград. Так, медаль «Руденко» получил прокурор Чебоксарского района Зелфинас Карама, который работает в органах прокуратуры республики уже более 40 лет. Он начал свою профессиональную карьеру 1 октября 1983 года, когда многие действующие сотрудники прокуратуры Чувашии еще не родились.

К коллегам-ветеранам в прокуратуре особое отношение. «Память о тех, кто посвятил себя защите интересов граждан и служению Закону, навсегда в наших сердцах!» — сказал Эдуард Гиматов. Кстати, на днях свой вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны и ветеран прокуратуры Чувашии Иван Григорьев. Начал он свой трудовой путь еще в послевоенное время, когда получил высшее юридическое образование и в 1950 году поступил на службу в органы прокуратуры Чувашской АССР.