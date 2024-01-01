Молодожены из Алатыря на старый Новый год теперь будут отмечать еще и день рождения своей семьи

На торжественной регистрации брака Вадим Лычагин и Мария Акуловская обменялись кольцами и дали обет любви и верности друг другу. Но была на этой церемонии пара, пожалуй, главнее новобрачных. Свое напутствие новоиспеченным супругам дали бабушка и дедушка — Юрий Александрович и Нина Николаевна Акуловские. Они отметили бриллиантовую свадьбу, прожив душа в душу 60 лет, и награждены орденом «За любовь и верность», сообщает пресс-служба администрации города Алатыря. Есть с кого брать пример молодым!