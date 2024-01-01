В Чувашии началась подготовка к крещенским купаниям

Как сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары, возле Свято-Троицкого православного мужского монастыря оборудуют две купели глубиной 1,2 метра. Для подхода к ним планируется проложить деревянные пешеходные трапы. Также будут установлены палатки с обогревом, кабины для переодевания, скамейки, урны, контейнеры для сбора мусора, биотуалеты. Рядом с купелями организуют работу торговых рядов с выпечкой и горячим чаем. Определены места стоянки спецмашин МЧС, ГИМС, ПСС, ГКЧС и скорой медицинской помощи. 18 января будет организовано дежурство сотрудников полиции. Всего же в Чувашии к Крещению Господню подготовят более 200 купелей.

Кирилл Туманин