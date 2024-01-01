Спецпредставитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович запомнит Россию по Чебоксарам

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович завершает миссию в России. В этом статусе она работала с 2017 года, с тех пор навестила множество российских городов. В том же 2017 году сербка посетила Чебоксары.

Завершая свою деятельность в России, Вуйнович назвала наиболее запомнившиеся ей города РФ, внесла в этот «хит-парад» и столицу Чувашии. «Конечно, Россия — прекрасная страна. У меня даже есть, скажем так, города или регионы, которые близки мне и моему сердцу. Первое, из-за того, что, конечно, там очень красиво, второе, из-за того, что там люди, с которыми я работала очень близко», — приводит слова Вуйнович ТАСС.

«Честно скажу, что в некоторых городах я даже чувствую себя дома абсолютно. Я, возможно, сейчас назову их, а другие потом обидятся, но честно скажу, что в Вологде, Астрахани, Казани, Ульяновске и во многих других городах я чувствовала себя очень уютно. Также Чебоксары, Благовещенск, Якутск», — перечислила представитель ВОЗ.

Самые же яркие воспоминания по работе в России, как заявила Вуйнович, останутся по Ульяновской области. «Но в самое сердце запал визит в поселок, где жил художник Пластов. Вот вы заходите в его мастерскую, открываются двери, и вы видите то, что он видел своими глазами: это поле, лес вдалеке, эти краски и все остальное. Это изумительно. Это Россия», — сказала она.

В Чебоксарах представительница ВОЗ в РФ побывала в августе 2017 года в рамках международной конференции «Здоровые города — здоровый туризм». В частности, Мелита Вуйнович посетила Республиканский клинический онкологический диспансер, оценивая работу отрасли здравоохранения в Чувашии, сказала, что она может стать примером и для других регионов.

Иван Фролов