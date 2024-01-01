Гарантийный фонд Чувашии — в лидерах рейтинга

Гарантийный фонд Чувашской Республики вошел в перечень региональных гарантийных организаций первой категории качества. Такое решение принял Совет директоров Банка России.

Учитывались стоимость чистых активов, величина кредитного риска по денежным требованиям, значение максимального размера риска на одного контрагента и еще более десятка финансовых показателей. Как пояснил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, благодаря принадлежности к первой категории поручительство республиканского фонда приравнивается к твердому залогу и минимизирует резервы, создаваемые банками, на возможные потери по кредитам. Это дает банкам возможность активнее кредитовать бизнес.

Всего в перечень первой категории вошли 12 гарантийных организаций страны, в том числе Республики Коми, Ставропольского, Приморского и Алтайского краев, Калининградской, Новосибирской и ряда других областей.