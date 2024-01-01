Виктория Максимова выдала мощный спурт

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В нынешнем году Виктория Максимова (на фото — вторая слева) готова бороться за самые высокие результаты.

Виктория Максимова, воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 1 имени В. Егоровой, продемонстрировала отличное выступление на первом старте 2024 года — мемориале Э.С. Яламова по легкой атлетике, состоявшемся в Екатеринбурге.

Всего в турнире приняли участие более 140 сильнейших легкоатлетов из 32 регионов нашей страны, сообщили в Минспорта Чувашии. В программу соревнований входили: бег на 60 м, 60 м с барьерами, 300 м, 600 м, 1000 м, 3000 м, прыжок в высоту.

Сначала Виктория Максимова на дистанции 60 метров уверенно выиграла предварительный забег и отобралась в финал. А уже в битве сильнейших бегуний на короткую дистанцию представительница Чувашии, сделав мощный рывок, завоевала серебряную медаль с результатом 7,43 секунды.

Опубликовано: 9 января 2024 г.


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