Чувашские лыжники по-хозяйски выступили на родной трассе

В минувшие выходные на базе спортшколы олимпийского резерва № 2 состоялись I этап зимней Спартакиады учащихся России и I этап I Всероссийской спартакиады сильнейших между регионами нашей страны. Спортсмены из Чувашии завоевали россыпь наград.

Помимо хозяев трассы, в престижных соревнованиях в дисциплинах «спринт» и «масс-старт» классическим стилем приняли участие лыжники из Москвы, Якутии и Мордовии, находящиеся в эти дни на тренировочных сборах в нашей республике, сообщили в Минспорта Чувашии.

Среди юниоров победу одержал Александр Никоноров, а «серебро» на счету Андрея Григорьева (оба представляют Детско-юношескую спортшколу имени Г.Н. Смирнова Канашского округа). Замкнул тройку призеров Михаил Ефимов. В группе юниорок весь пьедестал почета заняли воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 2. Первой финишировала Мария Васильева, второй — Юлия Васильева, а «бронза» — у Татьяны Яковлевой.

В возрастной группе девушек 17-18 лет также доминировали хозяйки трассы: «золото» на счету Дарьи Васильевой, «серебро» — у Ирины Смирновой, замкнула пьедестал почета Катерина Осипова. У юношей первым финишировал Антон Петров, второе место занял Дмитрий Петров, третье место — Эдуард Ермолаев.

На следующий день в масс-стартах на 10 и 15 км классическим стилем представители Чувашии в общей сложности завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды.