Мошенники могут получить доступ к вашему смартфону через зарядную стойку

Подзарядить смартфон или планшет можно не только дома и на работе — в общественных местах появляется все больше зарядных стоек, в некоторых кафе вам могут предложить power bank. Но безопасно ли заряжать свой гаджет таким образом? Вот что пишет по этому поводу телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

Все знают, что USB-кабель используется не только для зарядки устройств, но и для передачи данных. А значит, через USB-разъем можно скачать любую информацию или установить вредоносное ПО. Чтобы сделать это, киберпреступникам достаточно вскрыть зарядную стойку и подменить обычные USB-разъемы специально подготовленными, или подключить к ним хакерские устройства. Еще один вариант — встроить хакерское устройство в сам кабель и «забыть» его возле зарядной станции.

Что делать, чтобы обезопасить свой гаджет?