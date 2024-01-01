Мошенники могут получить доступ к вашему смартфону через зарядную стойку

Подзарядить смартфон или планшет можно не только дома и на работе — в общественных местах появляется все больше зарядных стоек, в некоторых кафе вам могут предложить power bank. Но безопасно ли заряжать свой гаджет таким образом? Вот что пишет по этому поводу телеграм-канал «Вестник киберполиции России».
Все знают, что USB-кабель используется не только для зарядки устройств, но и для передачи данных. А значит, через USB-разъем можно скачать любую информацию или установить вредоносное ПО. Чтобы сделать это, киберпреступникам достаточно вскрыть зарядную стойку и подменить обычные USB-разъемы специально подготовленными, или подключить к ним хакерские устройства. Еще один вариант — встроить хакерское устройство в сам кабель и «забыть» его возле зарядной станции.
Что делать, чтобы обезопасить свой гаджет?
- старайтесь пользоваться собственным зарядным устройством, подключайтесь только к электрической розетке;
- если вам все-таки необходимо воспользоваться общественной зарядкой, постарайтесь сделать это в крупных торговых центрах, на вокзалах, в аэропортах. И при этом отключите свой смартфон, планшет, ноутбук;
- используйте специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства — в нем отключены контакты для передачи данных;
- никогда не используйте USB-кабель, который вы обнаружили на улице, не принимайте его от посторонних. Не соглашайтесь воспользоваться чужим power bank;
- если при подключении к зарядке запрашивается разрешение на установку ПО или на включение USB-порта в список доверенных устройств — держитесь от такого устройства подальше.